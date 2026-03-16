Tichete sociale în valoare de 200 de lei pentru pensionari. Ce categorie se încadrează

Guvernul anunță vești bune pentru pensionari! Seniorii vor primi tichete sociale în valoare de 200 de lei, pe lângă pensia propriu-zisă. Motivul acordării acestor venituri este redat de compensarea neindexării pensiilor la inflație. Totuși, pentru a se încadra în acest program, pensionarii trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Suma de bani va fi primită de către pensionarii care primesc lunar un venit mai mic de 2.000 de lei. Totodată, aceștia trebuie să se prezinte fizic la primării și să ridice ajutorul social. Acest ajutor va fi plătit în două tranșe, în luna apilie și în luna decembrie.

Unde se acordă deja tichetele

În Brașov, pensionarii pot beneficia de acest sprijin chiar acum, înainte de Sărbătorile Pascale. Direcția de Asistență Socială (DAS) Brașov acordă aceste venituri celor care se nu au pensia mai mare de 2.000 de lei. Prin campania „Dar din suflet pentru seniori”, mai mulți oameni pot primi aceste tichete care sunt folosite pentru cumpărarea de alimente.

Prin campania «Dar din suflet pentru seniori» ne dorim să transmitem un mesaj simplu, dar important: comunitatea braşoveană îşi respectă seniorii şi rămâne aproape de ei. Este un gest de solidaritate şi de sprijin pentru persoanele vârstnice care au venituri reduse, dar şi un semn de recunoştinţă pentru contribuţia pe care generaţia lor a avut-o la dezvoltarea Braşovului, a spus Lucian Pătrașcu, viceprimar al municipiului Brașov.

Pentru a intra în posesia bonurilor, pensionarii trebuie să meargă la sediul DAS Brașov, luni, marți, miercuri și vineri în intervalul orar 08:30-15:00. Joi, perioada de ridicare a ajutorului va fi mai lungă, de la ora 08:30-17:00.

Pentru eficientizarea timpului de aşteptare DAS Braşov recomandă programarea online pe link-ul dasbrasov.programero.ro (activ din 09.03.2026).

Persoanele să obţină aceste tichete vor depune, la sediul DAS Braşov, o cerere conform modelului prestabilit, însoţită de – actul de identitate (CI sau BI) în original; cupon de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original; împuternicire olografă în cazul persoanelor vârstnice nedeplasabile, însoţită de documente medicale din care să reiasă incapacitatea solicitantului de a se deplasa; actul de identitate al împuternicitului, când este cazul, copie; informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Beneficiarii care au intrat în posesia tichetelor în campaniile anterioare nu mai completează o nouă cerere ci doar se prezintă la DAS Braşov cu actul de identitate în original şi cuponul de pensie din luna solicitării sau din luna anterioară pentru ridicarea tichetelor, potrivit site-ului Direcției de Asistență Socială Brașov.

