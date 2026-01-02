S-au despărțit în secret?! Cântăreața din România a apărut cu alt bărbat, sub masă, de Revelion. „Nu mai sunteți împreună?”

Mira a ales să întâmpine noul an respectând una dintre cele mai populare superstiții de Revelion, aceea de a mânca struguri la miezul nopții. Însă, apariția ei a stârnit numeroase discuții în mediul online, în special din cauza persoanei care i-a fost alături.

De mai multe luni, urmăritorii Mirei au observat că artista nu s-a mai afișat în compania lui Levi Elekes, așa cum obișnuia în trecut. Ultimele apariții publice sau postări comune datează din vara anului 2025, perioadă după care prezența lor împreună în mediul online a dispărut aproape complet. Lipsa imaginilor de cuplu, combinată cu faptul că artista a petrecut sărbătorile de iarnă fără el, a alimentat și mai mult presupunerile legate de o posibilă separare.

Cine este bărbatul cu care Mira a apărut de Revelion

Absența iubitului ei, Levi Elekes, a reaprins zvonurile potrivit cărora relația lor s-ar fi încheiat de mai mult timp, chiar dacă niciunul dintre cei doi nu a confirmat oficial o despărțire.

În noaptea dintre ani, Mira a fost surprinsă alături de un alt bărbat, Alex, cunoscut în lumea mondenă drept un videograf care colaborează frecvent cu numeroase vedete din România. Apariția lor împreună într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare a atras imediat atenția fanilor, mai ales că nu este pentru prima dată când cei doi apar împreună. De-a lungul ultimelor săptămâni, Mira a mai fost văzută în compania lui Alex, lucru care a dus la apariția unor speculații privind natura relației lor.

Totuși, apropierea dintre cei doi pare să fie una de natură profesională și personală, fără implicații romantice. Alex face parte din cercul apropiat al artistei și este implicat în diverse proiecte creative, iar prezența lui constantă este explicată prin colaborările frecvente și relația de prietenie strânsă. Cu toate acestea, contextul ales pentru momentul de Revelion a fost suficient pentru a genera interpretări și discuții intense în mediul online: „Nu mai sunteți împreună?”

În paralel, situația relației dintre Mira și Levi Elekes rămâne neclară. Deși nu s-au mai afișat împreună de luni bune, cei doi continuă să se urmărească pe rețelele de socializare și nu au șters imaginile din perioada în care formau un cuplu. Mai mult decât atât, interacțiunile online nu au dispărut complet, existând în continuare aprecieri sau comentarii.

