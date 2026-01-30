Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Constantin Mândruț Orhan este de negăsit. Adolescentul de 16 ani a plecat voluntar de acasă, din localitatea Țețchea, și nu a mai revenit. Orice informație poate ajuta ca tânărul să fie găsit. Cine îl vede este rugat să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Polițiștii bihoreni sunt în alertă după ce Constantin Mândruț Orhan a plecat de acasă și nu a mai revenit. Dispariția tânărului de 16 ani a fost alertată vineri dimineață, 30 ianuarie 2026.

Poliția Română este în alertă: Constantin a dispărut fără urmă

Potrivit unui comunicat transmis vineri dimineața de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, polițiștii Secției nr. 7 de Poliție Rurală Tileagd au fost sesizați joi seara, în jurul orei 22.23, de familia minorului Mândruț Orhan Constantin, cu privire la dispariția acestuia. Băiatul ar fi plecat de acasă în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, în jurul orei 06.00.

SEMNALMENTE: 1,80 metri înălțime, cântărește circa 70 de kilograme, are constituție atletică, fața ovală, părul creț, de culoare neagră, și ochii căprui. La momentul plecării, acesta purta blugi negri, pulover negru, geacă neagră și pantofi sport albi.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Constantin Mândruț Orhan

Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.