Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi invidioasă

De: Andrei Iovan 30/01/2026 | 23:20
Există femei care ies din casă pe grabă, fără să acorde prea multă atenție detaliilor. Iar la polul opus o avem pe Marymar, care atunci când apare, nu apare așa, oricum, ci intră în scenă. E greu de egalat, atunci când coboară din mastodontul pe patru roți! Aranjată și asortată cu Cadillac-ul Escalade, a făcut furori prin Primăverii. CANCAN.RO are imagini de senzație cu iubita lui Tzancă Uraganu. 

Marymar a demonstrat încă o dată că ea e șefa. Și ca orice șefă care se respectă, ținta a fost una clară, a mers la un salon de înfrumusețare, că doar look-ul a la Kim Kardashian de România trebuie întreținut cu fel și fel de tratamente.

Marymar și-a asortat ținuta cu Cadillac-ul Escalade

A dat câteva ture prin Primăverii până să găsească un loc de parcare, apoi, după ce căutarea a luat sfârșit, a venit momentul culminant. Clipa în care s-a dat jos din bolid a fost parcă desprinsă dintr-un videoclip de-al lui Tzancă.

Marymar, atenție maximă la detalii

Motorul Cadillac-ului s-a oprit, iar Marymar s-a dat jos cu grație, însă nu înainte de a-și verifica cu atenție ținuta. S-a asigurat că totul arată țiplă, și așa a și fost. Nu putem să nu observăm faptul că bruneta era asortată cu bijuteria pe patru roți. Ținuta ei era formată dintr-o rochie cu fermoar în față și cu detalii negre. A ales să renunțe la paltoane sau haine de blană de data asta.

Iubita lui Tzancă Uraganu a mers la un salon din Primăverii

Rochița pufoasă a fost suficientă. Ce-i drept, nici distanța de la mașină până la salonul de înfrumusețare nu era prea mare. În rest, iubita lui Tzanză a completat ținuta cu o pereche de colanți și niște ghete scurte tip UGG. Putea lipsi geanta Louis Vuitton de pe braț? Nu. Imposibil. Și cu toate că mergea la salon, nu s-a dus așa cum o fac alte femei, nemachiate, cu părul prin într-un coc neglijent. Marymar nu poate fi prinsă vreodată pe picior greșit, pentru că de fiecare dată când își face apariția în public, e țiplă.

