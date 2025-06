Marymar face dezvăluirea, după ce a băgat adânc mâna în buzunar! S-a inspirat de la Georgina lui Ronaldo și… Cum îl laudă pe Tzancă

Marymar și Tzancă Uraganu au organizat un super botez pentru fiica lor, Anastasia. Micuța de doi ani a avut parte de o petrecere de cinci stele, în valoare de aproape 150.000 de euro, cu invitați pe măsură, precum: toată familia lui Adrian Minune, Costel Biju, Sorinel Puștiu, Nuțu Cămătaru, Andrei Bănuță, Axinte și Mihai Mitoșeru. Pentru CANCAN.RO, partenera manelistului spune totul despre ținutele pe care le-au ales pentru eveniment.

Marymar și Tzancă Uraganu au pus la punct unul dintre cele mai mari evenimente ale anului, cu ocazia botezului fetiței lor, Anastasia. Pe malul lacului Snagov, petrecerea de aproape 150.000 de euro a strâns la un loc unele dintre cele mai mari nume din industria artistică din România. Printre invitați s-au numărat: Viorica și Ioniță de la Clejani, Costel Biju, Tony One, Dan Bursuc și fiul său, Leno, Axinte, Mihai Mitoșeru, toată familia Minune, Andrei Bănuță și Maria Constantin.

Pentru botezul micuței ei, Alina Marymar a avut grijă ca totul să fie la superlativ. Așadar, a fost foarte implicată în organizare, dar și în alegerea ținutelor pentru seara specială. A zburat peste mări și țări pentru a alege rochia visurilor sale.

”Rochia este foarte comodă. Cred că are 10 kilograme, dar, când o îmbraci, e mult mai ok. Am luat-o din Kosovo. A costat cam 5000 de euro. În picioare, am sandalele personalizate de la prietena mea. Avem și evantai, da. Aveam în cap aceasta rochie de un an. Hai să îți spun! Am văzut-o pe Georgina a lui Ronaldo purtând o rochie asemănătoare, tot din Kosovo, doar că erau altfel pietrele. Mi-am imaginat că așa o să fiu, e doar puțin schimbată. Îmi place de Georgina și mă inspiră, da. Și Tzancă e shiny, shiny în această seară. Eu i-am ales ținutele, la fel și ținutele”, a spus Marymar, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Sunt o mămică relaxată, dar am și ajutor din partea mamei”

În ceea ce o privește pe micuța botezată, iubita lui Tzancă Uraganu susține că Anastasia are deja o personalitate puternică. Deși are doar doi ani, cea mică a moștenit caracterul puternic al tatălui său artist.

”Anastasia are deja personalitate și atitudine. Are mult din taică-su. Seamănă foarte mult cu el, dar are bunătatea mea. Sunt o mămică relaxată, dar am și ajutor din partea mamei. Acum însă, ce crezi? A cam devenit dependentă de mine și plânge când mai plec. Când era mai mică, cred că nu realiza. Nu, nu o iau cu mine când merg la gene, unghii sau păr, pentru că aș chinui-o”, a încheiat bruneta.

Petrecerea a continuat până în zori, cu un tort imens, focuri de artificii, cele mai scumpe preparate și momente artistice din partea celor mai tari artiști ai momentului. Pe scenă au urcat Karmen cu Andrei Bănuță, Taraful de la Clejani, Costel Biju și mulți alții, care au întreținut atmosfera până la răsărit.

