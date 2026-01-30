Acasă » Exclusiv » Multi-milionarul extravagant l-a altoit pe fostul „ginere”. Iubirea a declanșat războiul, iar finalul e neașteptat!

De: Andrei Iovan 30/01/2026 | 23:00
Numele lui Ștefan Odagiu, om de afaceri constănțean și multi-milionar în euro, a revenit recent în atenția publică, de data aceasta nu pentru flota impresionantă de mașini de lux, ci pentru un dosar care a stârnit ecouri puternice în comunitatea locală. Ce a avut de împărțit cu fiul preotului din comuna Cogealac? Unii spun că motivul a fost relația pe care o avea tânărul cu fiica milionarului. Cert este că s-a lăsat cu scandal de toată frumusețea, urmat de un ordin de protecție. CANCAN.RO are detalii. 

Ștefan Odagiu este cunoscut pentru parcul său auto exclusivist, unde se regăsesc modele precum Lamborghini Aventador, Bentley Bentayga Mulliner, Maybach și  BRABUS 900 Rocket Edition, un SUV care întoarce priviri oriunde apare. Luxul, viteza și opulența au fost mult timp imaginea asociată cu numele său. Iar portofoliul lui de afaceri nu e deloc de neglijat. Deține AOP Horeca și AOP Proprieties și este asociat și administrator la mai multe societăți, printre care și Azimuth Beach.

Ștefan Odagiu a primit ordin de protecție

Însă, potrivit portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Constanța a emis un ordin de protecție civil împotriva lui Ștefan Odagiu, în urma unor conflicte și evenimente neplăcute care au avut loc între milionar și Ștefan Sviriu, fiul preotului Sivriu Petrică din Cogealac.

Milionarul Ștefan Odagiu a primit ordin de protecție de la presupusul „ginere”

Ordinul, executoriu și valabil pentru o perioadă de 6 luni începând cu 5 decembrie 2025, îi interzice lui Odagiu orice formă de contact, direct sau indirect, apeluri telefonice, mesaje, e-mailuri, scrisori, postări pe rețelele sociale sau transmiterea de mesaje prin intermediul altor persoane. De asemenea, documentul impune păstrarea unei distanțe minime de 200 de metri față de persoana protejată.

Ștefan Sivriu a emis un ordin de protecție împotriva milionarului Ștefan Odagiu. sursă – social media

Contextul acestui ordin este unul intens discutat la nivel local. Unele surse vorbesc despre mai multe episoade tensionate între cei doi, episoade care ar fi culminat cu emiterea ordinului de protecție. Ba mai mult, au circulat și zvonuri privind posibile altercații fizice,  din pricina faptului că Sivriu Ștefan ar fi avut o relație cu Alexia Odagiu, fiica omului de afaceri.

Cât despre fiul preotului din comuna Cogealac, acesta a fost în atenția presei, însă nu din motive prea ortodoxe, potrivit Replica Online, tânărul organiza petreceri de zile mari în sălașul de cult, acolo unde slujește tatăl său. Adevărate bairamuri, cu invitați, formații și veselie cât curpinde, chiar în curtea bisericii.

Nu este pentru prima dată când Ștefan Odagiu ajunge în atenția publicului din motive controversate. Vara trecută, acesta a fost implicat într-un scandal în Vamă, unde a fost filmat în timp ce cobora nervos dintr-un Lamborghini Aventador, după ce ar fi depășit o coloană de mașini, scena devenind rapid virală. Imaginile au alimentat discuții despre comportamentul său în spațiul public și relația tensionată cu cei din jur.

@cancan_ro

Imagini ȘOCANTE cu un dezvoltator imobiliar de pe litoral #socant #bani #lux #romania #cancan

♬ original sound – cancan.ro

Astfel, între luxul afișat, supercarurile exclusiviste și conflictele ajunse pe masa instanței, Ștefan Odagiu conturează portretul unui personaj care nu trece neobservat.

