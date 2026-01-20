Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină

Infernul penal nu se mai termină pentru Dorian Popa! După ce în dosarul de conducere sub influența drogurilor se dăduse o sentință, procesul continuă și se rejudecă pe fond. După ce a scăpat de mulțimile de reporteri și fotografi, Dorian s-a urcat (în dreapta, că n-are dreptul de a conduce) în aceeași mașină în care se afla când a ieșit pozitiv la drugtest. CANCAN.RO l-a urmărit și vă prezintă imagini cu gesturile greu de explicat ale influencerului!

Dorian Popa, 37 de ani, pleacă de la tribunal în același Lamborghini Huracan Evo Spyder pe care îl conducea când a dat buclucul peste el pe 27 octombrie 2023, atunci când a fost depistat pozitiv la drugtest în Domnești.

Dorian Popa, din infernul penal în paradisul Huracan

De data asta însă nu mai e la volan, ci și-a adus un șofer. Comportament responsabil, pe care l-au remarcat și judecătorii, care l-au condamnat la închisoare cu amânare. Adică va executa pedeapsa mai târziu, mai spre bătrânețe, tihnit, nu acum, când Dorian e prins în vâltoarea evenimentelor publicitare și trebuie să apară topless prin diverse parcuri, magazine sau pur și simplu pe străzi (vezi aici).

Ca să fie totul și mai trist, chiar înainte de înfățișarea la tribunal Dorian a pățit o chestie groaznică la nas. S-a lăsat cu intervenții de urgență și din păcate imaginea altădată impecabilă a lui Dorian a fost distrusă. Influencerul e acum acoperit de un bandaj peste nas. Se spune că tot răul e spre bine. Faptul că arată destul de rău l-a ajutat probabil pe Dorian să verse lacrimi amare de căință în fața instanței, sperând la clemența completului de judecată. Ca să poată să plângă și mai tare în instanță nu e exclus ca Dorian să-și fi imaginat că are doar 25 de followeri pe Instagram și că s-a dat și o lege să nu mai ai voie să ieși din casă la bustul gol.

Artistul abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină

În Lamborghini, Dorian nu e deloc precaut cu rinoplastia! Băieții merg cu mașina decapotată, pe gerul năpraznic. Ar trebui totuși să aibă grijă să nu-i înghețe nasul, căci asta ar însemna alte intervenții costisitoare.

La scurt timp Dorian scoate limba ca Jaguarul de la Insula Iubirii. Nu se distinge clar ce vrea să facă. Artistul pare că încearcă să-și umezească buzele sau poate doar încearcă să mai tragă o gură de aer. Îi urăm însănătoșire grabnică și o sentință cât mai ușoară. Sau, de ce nu, o achitare, să înceteze acest scandal mediatic care i-a făcut doar deservicii lui Dorian.

