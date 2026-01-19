Acasă » Știri » Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat

Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat

De: Alina Drăgan 19/01/2026 | 13:31
Zi decisivă pentru Dorian Popa 
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Zi importantă astăzi, 19 ianuarie 2026, pentru Dorian Popa! Vloggerul a venit, luni, la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează de conducerea sub influența drogurilor. Deși a primit inițial o pedeaspă mai blândă, judecătorii au schimbat foaia și au decis rejudecarea cazului.

În luna octombrie 2023, Dorian Popa a fost prins conducând drogat. Influencerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, aproape de casă. Ulterior, raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a canabisului în cazul lui Dorian Popa. Inițial, influencerul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, însă judecătorii au schimbat foaia și cer acum o pedeapsă mai dură.

Dorian Popa merge la închisoare?

Recent, magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului în care Dorian Popa a fost prins pe picior greșit, în conformitate cu noua lege. Astfel, astăzi, 19 ianuarie 2026, artistul s-a prezentat la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează.

Dorian Popa și-a făcut apariția înconjurat de bodyguarzi și însoțit de mâna lui dreaptă, Cori. Cu o atitudine relaxată și nasul bandajat, aceasta a intrat în sala de judecată. Înaintea procesului, Dorian Popa s-a ferit să facă vreo declarație și a evitat întrebările jurnaliștilor care se aflau la fața locului. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații în cazul lui.

Zi decisivă pentru Dorian Popa

Dorian Popa, prima reacție după ce judecătorii au decis rejudecarea cazului

Așa cum spuneam, recent, magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului în care Dorian Popa a fost prins pe picior greșit, în conformitate cu noua lege. Influencerul a ieșit public și a oferit o primă reacție.

„Am lăsat justiția, legea, să își facă treaba în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…). Ideea este că am avut un proces inițial.

În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă.

În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip, pe YouTube.

Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”

Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde
Știri
Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Știri
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația…
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și...
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus
Adevarul
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient...
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă...
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”
Digi24
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
go4it.ro
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde
Ce salariu are o casieră în supermarket în 2026. Venitul real surprinde
Motivul pentru care Stelian Ogică a fost refuzat de 3 ori la casting-ul Survivor: „De asta nu ...
Motivul pentru care Stelian Ogică a fost refuzat de 3 ori la casting-ul Survivor: „De asta nu m-au vrut”
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla ...
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc noi mutări
Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ...
Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ei: „Nu pot să mă prefac”
Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât ...
Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât cei mai săraci 4 miliarde la un loc
Vezi toate știrile
×