Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat

Zi importantă astăzi, 19 ianuarie 2026, pentru Dorian Popa! Vloggerul a venit, luni, la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează de conducerea sub influența drogurilor. Deși a primit inițial o pedeaspă mai blândă, judecătorii au schimbat foaia și au decis rejudecarea cazului.

În luna octombrie 2023, Dorian Popa a fost prins conducând drogat. Influencerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, aproape de casă. Ulterior, raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a canabisului în cazul lui Dorian Popa. Inițial, influencerul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, însă judecătorii au schimbat foaia și cer acum o pedeapsă mai dură.

Dorian Popa merge la închisoare?

Recent, magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului în care Dorian Popa a fost prins pe picior greșit, în conformitate cu noua lege. Astfel, astăzi, 19 ianuarie 2026, artistul s-a prezentat la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează.

Dorian Popa și-a făcut apariția înconjurat de bodyguarzi și însoțit de mâna lui dreaptă, Cori. Cu o atitudine relaxată și nasul bandajat, aceasta a intrat în sala de judecată. Înaintea procesului, Dorian Popa s-a ferit să facă vreo declarație și a evitat întrebările jurnaliștilor care se aflau la fața locului. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații în cazul lui.

Dorian Popa, prima reacție după ce judecătorii au decis rejudecarea cazului

Așa cum spuneam, recent, magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului în care Dorian Popa a fost prins pe picior greșit, în conformitate cu noua lege. Influencerul a ieșit public și a oferit o primă reacție.

„Am lăsat justiția, legea, să își facă treaba în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…). Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă. În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip, pe YouTube.

