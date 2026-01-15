Acasă » Știri » Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”

Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”

De: Simona Tudorache 15/01/2026 | 16:28
Dorian Popa a bifat o nouă operație estetică la nas, după rinoplastia din trecut, dar veștile primite l-au lăsat fără cuvinte. Artistul a vrut să mai schimbe câte ceva la imaginea lui și a început cu această parte a feței. Cu oceastă ocazie, medicul la care a mers pentru intervenție a făcut o descoperire importantă, care a complicat totul.

Doctorul l-a anunțat pe artist că nu are un os care se numește spină, care susține septul, și care, într-un final, a fost reconstruit din coasta artistului. Dorian Popa face haz de necaz acum, e recunoscător că a aflat cu ce se confruntă și că nu a primit nicio lovitură în față, pentru că atunci pășea pe urmele lui Michael Jackson: îi pica nasul.

Ce a aflat Dorian Popa de la medic după ce s-a operat la nas

De-a lungul timpului, Dorian Popa a trecut prin mai multe intervenții estetice care i-au schimbat fizionomia. Și-a pus implant de păr, fațete dentare, și-a operat nasul, și-a introdus acid în buze pentru volum, botox în ridurile de pe frunte și de la colțul ochiului și și-a făcut contur la mandibulă, totul pentru o înfățișare cât mai pe placul lui. Acum, prețul plătit a fost mult mai mare.

„Frații mei, ieri am avut operația menită să îmi facă și mie faceliftul. Și visul pe care nu aveam curaj să îl accesez. A zis că ce a găsit era jale. Îmi lipsea un os care se numește spină și care susține septul. Abia aștept să învăț mai multe, să mă documentez. A fost reconstruit într-un final din coasta mea, deci nu vă vine să credeți, da, am o coastă în nas, cum s-ar spune. Și uite că Dumnezeu m-a dus acolo, incredibil, pentru că habar nu aveam. Dintr-una în alta, mânca-i-aș gurița lui de nas, dacă o prindeam mai indirect, cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson, așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Și să fie bine, cu sănătate. Doamne-ajută! Vă pup, tată!”, a spus el pe TikTok.

Dorian Popa a avut în trecut grave probleme respiratorii cauzate de o severă deviație de sept, dar și de hipertrofia cornetelor nazale. Intervenția realizată cu câțiva ani în urmă, prin endoscopie, cu ajutorul laserului, nu s-a lăsat cu complicații, așa că recuperarea a fost una rapidă și ușoară. După acel episod, pare că lucrurile s-au schimbat.

