Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”

Dorian Popa și soția sa, Andreea, își doresc să devină părinți, după un an și câteva luni de relație pline de momente speciale și planuri de viitor. Cântărețul a cerut-o în căsătorie la doar câteva luni după ce s-au întâlnit, iar cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie intimă, desfășurată pe o plajă din Maldive, în luna octombrie.

Dorian Popa și Andreea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an și au multe planuri de viitor. După ce s-au căsătorit în octombrie în Maldive, ei se pregătesc să o nouă etapă în viața lor și anume cea de părinți.

La 37 de ani, influencerul mărturisește că este pregătit să-și mărească familia și să devină tată. În ultimele luni, cântărețul a făcut și câteva schimbări pentru a fi mai pregătit pentru această etapă a vieții: a slăbit câteva kilograme și spune că se simte revitalizat.

Într-un podcast recent, Dorian Popa a dezvăluit cu umor și entuziasm că planurile pentru un copil sunt deja în desfășurare și cine știe când va veni cu vestea cea mare!

„Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus. Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a declarat Dorian Popa într-un podcast.

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit într-un spatiu idilic în Maldive, unde totul a fost pus la cale de către influencer, iar iubita lui a fost extrem de incântată de surpriză. După ce au avut parte de un eveniment intim pe plajă, curmeaza ca ei doi se vor căsători și în România, când vor face atât cununia civilă, cât și cea religioasă.

„Suntem căsătoriți. Urmează cununia civilă și cea religioasă, pe care le vom face în țară, că nu se poate“, a mai spus Dorian Popa.

