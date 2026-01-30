Gabriel, un băiat de 15 ani, a fost ucis de alți doi adolescenți. A fost găsit fără viață într-o pădure!

Crimă trasă la indigo! După ce Mario Berinde a fost ucis de prietenii lui, un alt tânăr fotbalist de 15 ani a fost omorât cu sânge rece de doi adolescenți. A fost găsit fără viață într-o pădure.

După ce cazul lui Mario Berinde, tânărul de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de prietenii lui (doi adolescenți de 15 și 13 ani), a făcut înconjurul României, un alt caz de omor în rândul adolescenților a ieșit la lumină. Luis Gabriel, un tânăr sportiv de doar 15 ani, a fost jefuit și ucis de alți doi adolescenți.

Luis Gabriel a fost ucis cu sânge rece de doi adolescenți

Cei doi adolescenți sunt acuzați că l-au înjunghiat și ucis pe Luis Gabriel, un tânăr fotbalist de doar 15 ani, în timpul unui jaf dintr-un parc. Poliția din Surrey a fost chemată într-o zonă împădurită din Stoke Park, în orașul Guildford din Anglia, în seara zilei de luni, 19 ianuarie, în urma unor sesizări privind o altercație între mai mulți adolescenți.

Luis Gabriel Guembes a fost resuscitat minute întregi, însă paramedii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului. După o amplă anchetă, vineri, 23 ianuarie, autoritățile au reținut doi adolescenți – de 15 și 16 ani. Aceștia au fost acuzați de crimă, conspirație la jaf și posesie ilegală de arme albe.

Originar din Peru, Gabriel s-a mutat la Londra împreună cu mama sa, la o vârstă fragedă, în căutarea unui viitor mai bun. Cei care l-au cunoscut pe tânăr l-au descris ca fiind un băiat amabil, un elev inteligent, motivat și extrem de dedicat pasiunii sale pentru fotbal.

„Un elev devotat, un jucător de fotbal pasionat și un fiu iubitor, Gabriel avea un zâmbet care putea lumina o cameră și o inimă care îi emoționa pe toți cei pe care îi întâlnea. Era profund iubit și va fi dorit pentru totdeauna de toți cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște.”, a scris pe o rețea de socializare un apropiat al băiatului.

