Cum se menţine Iulia Pârlea în formă, la 40 de ani. Secretul despre silueta prezentatoarei: „Nu am ținut niciodată dietă”

Deși nu a fost niciodată atrasă de activitățile sportive, Iulia Pârlea a decis recent să adopte un stil de viață mai activ.

Prezentatoarea de la Pro TV practică Pilates de aproximativ o lună și participă la antrenamente de trei ori pe săptămână, o schimbare care a surprins-o chiar și pe ea.

Cum se menţine Iulia Pârlea în formă, la 40 de ani

Un detaliu interesant este că nu merge singură la ore, ci alături de colega sa de trust, Amalia Enache.

Motivația pentru această schimbare a venit odată cu apropierea unei vârste importante. Iulia Pârlea a împlinit 40 de ani și spune că organismul a început să îi transmită semnale că are nevoie de mișcare.

„Mă gândeam de ceva timp să mă apuc de sport. Anul acesta fac 41, nu mai mergem înapoi, mergem tot înainte”, explică vedeta.

În ceea ce privește silueta, prezentatoarea afirmă că nu a ținut niciodată diete și pune totul pe seama unei moșteniri genetice favorabile.

„Prietenele mele știu, eu mănânc cartofi prăjiți. Dacă aș putea să mănânc dimineața, la prânz și seara, aș mânca”, recunoaște ea.

Iulia Pârlea spune că a început să vadă rezultate rapide de când practică Pilates, tocmai pentru că nu a făcut sport înainte.

„Doar ce m-am apucat de Pilates, am o lună de zile și merg de trei ori pe săptămână. Și chiar îmi place foarte mult, mai ales că am început să văd rezultate, tocmai pentru că eu nu am făcut sport și atunci corpul meu a reacționat foarte repede.”

Despre antrenamentele alături de Amalia Enache, prezentatoarea spune că prezența colegei o motivează.

„Da, da, ne-am apucat amândouă și e plăcut, pe de o parte, să vezi o față prietenoasă acolo. Că să faci Pilates nu e chiar ușor, dar merită. Și când nu mai puteam, mă uitam la Amalia, mai făceam cu ochiul. Oricum ați văzut în poze că mai târziu noi am mâncat un mucenic.”

Secretul despre silueta prezentatoarei

Vedeta povestește că ideea de a face sport a apărut treptat, însă nu s-a regăsit în antrenamentele clasice de sală.

„Mă gândeam de ceva timp să mă apuc de sport, în condiții în care, totuși, că nu mă ascund, am împlinit 40 de ani, anul acesta fac 41, nu mai mergem înapoi, mergem tot înainte. Și atunci eu, pentru că nu am făcut mișcare niciodată, chiar am început să simt nevoia, de vreo jumătate de an, și tot spuneam să mă duc la sală, să mă duc la sală. Ideea e că la sală, nu știu de ce, încă nu mă atrage partea asta.”

Recomandarea unei prietene a convins-o să încerce Pilates, iar experiența a fost una pozitivă încă de la prima ședință.

„Inițial am spus nu, dar după ce am ajuns acolo, chiar mi-a plăcut. Îmi place și mă țin de treabă. De trei ori pe săptămână, continui. Și sper să mă tot țină și să nu mă las pe drum.”

În privința alimentației, Iulia Pârlea spune că nu urmează reguli stricte, dar încearcă să mențină un echilibru.

„Of, Doamne. Asta cu menținutul… îi mulțumesc lui Dumnezeu că am genă bună. Repet, n-am făcut niciodată nimic în viața mea. N-am ținut diete, n-am făcut sport. Și prietenele mele știu, eu mănânc cartofi prăjiți. Dacă aș putea să mănânc dimineața la prânz și seara aș mânca.”

Vedeta spune că preferă mâncărurile ușoare și consumă des pește, legume și fructe, dar nu renunță niciodată la desert.

„Cred că ideea este echilibrul. Ok, am o genă bună, dar asta nu înseamnă că acum, știi, mănânc, mănânc orice. Dar cu o limită. Repet, dacă am mâncat, nu știu, dimineață și la prânz mai mult, seara încerc să mănânc o salată. Sau dacă am exagerat, două, trei zile, cinci, o săptămână când sunt în vacanță, când mă întorc, încep și mănânc salate.”

Într-o zi obișnuită de lucru, programul alimentar este simplu.

„Când sunt la serviciu, dimineața nu mănânc, nu iau micul dejun, beau o cafea și, în ultima vreme am început să mănânc o banană, un fruct, ca să nu beau cafea pe stomacul gol. Și după la prânz mănânc prima dată o supă, iar după câteva ore mănânc, nu știu, o friptură dacă am poftă, dacă nu o salată cu carne sau cu… eu mă bazez mai mult pe proteine vegetale, quinoa, năut, linte, chestii de genul ăsta. Bineînțeles că mănânc desert că nu am cum.”

Iulia Pârlea recunoaște că nu a ținut niciodată o dietă, cu excepția situațiilor medicale.

„Nu. Niciodată. N-am ținut niciodată dietă. Am ținut dietă când doctorul mi-a spus, de exemplu, că iau niște medicamente și nu aveam voie să mănânc sărat, pentru că mă umflam. Dar în rest, nu. Nu am ținut pentru că nu pot să țin dietă. Mie dacă îmi spui că nu ai voie, atunci aș mânca și frigiderul, recunosc. Dacă mă lași în pace nu am treabă, dar dacă aud nu ai voie.”

CITEŞTE ŞI: Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă. Lacrimile au curs șiroi: „Poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”

Iulia Pârlea a “devorat” un coleg căsătorit! Finul lui Alex Velea și al Antoniei, dat afară din casă, din cauza știristei de la Meteo!