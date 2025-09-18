Acasă » Exclusiv » Iulia Pârlea a “devorat” un coleg căsătorit! Finul lui Alex Velea și al Antoniei, dat afară din casă, din cauza știristei de la Meteo!

Iulia Pârlea a "devorat" un coleg căsătorit! Finul lui Alex Velea și al Antoniei, dat afară din casă, din cauza știristei de la Meteo!

De: Beatrice Dumitru 18/09/2025 | 23:40
Iulia Pârlea de la Meteo, la un pas să scape de burlăcie, însă… n-a fost cu noroc! Știrista de la PRO TV ar fi pus ochii pe un coleg din trust, chiar dacă acesta avea relație! Este vorba despre un actor celebru din Clanul, cu care prezentatoarea flirta prin mesaje, până când partenera acestuia l-a prins cu mâța în sac! CANCAN.RO a aflat toate detaliile poveștii pe care Iulia Pârlea o vrea dată uitării!

Iulia Pârlea este una dintre cele mai râvnite burlăcițe din showbiz-ul românesc. Deși este frumoasă, faimoasă și o prezență discretă, vedeta PRO TV încă nu și-a găsit alesul. A fost la un pas să o facă, însă nici acum nu a răsărit soarele pe strada sa! Să vă povestim!

Sursele CANCAN.RO au aflat că Iulia pusese ochii fix pe un coleg din televiziunea unde activează. Este vorba despre nimeni altul decât Silviu Mircescu, finul lui Alex Velea și al Antoniei! În vârstă de 35 de ani, actorul din Clanul s-a despărțit de mama fiului său și ar fi ieșit la maaare vânătoare. A vânat ce a vânat până s-a combinat un fotomodel în casa căruia s-a și mutat pentru o perioadă.

Deși părea că și-a găsit fericirea în brațele domnișoarei cu pricina după ce a renunțat la mama băiețelului său, lucrurile n-au stat deloc așa, căci vânătorul din Silviu Mircescu n-avea stare încă! Așa se face că, deși locuia cu actuala sa parteneră, actorul de la PRO TV a decis că trebuie să facă o nouă ”victimă”. N-a mai stat pe gânduri și a acționat pe plan local, așa că a bătut la ușa știristei de la Meteo.

Dornică și ea de aventură, Iulia Pârlea i-ar fi răspuns cu drag, iar de acolo până la un flirt în toată regula n-ar mai fi fost decât un pas. Mesaje peste mesaje, pupici peste pupici și tot felul de glumițe, spun apropiații vedetelor din PRO TV. Visul frumos s-ar fi spulberat relativ repede, când iubita fotomodel ar fi aflat de conversațiile celor doi. Supărată că actorașul ar fi intenționat să joace la mai multe capete, l-ar fi dat imediat afară din casă!

Silviu Mircescu a comis-o! (sursa foto: INSTAGRAM.COM)

Silviu Mircescu n-are frâne! A renunțat la Iulia Pârlea și…

Dat afară din locuința cu pricina, departe de mama fiului său și rămas fără iubită, finul lui Alex Velea ar fi putut foarte bine să rămână cu prezentatoarea, dar nu a fost deloc așa. Deși și-a riscat relația de iubire pentru ea, se pare că actorul din Clanul n-a mizat prea mult pe ea.

Atâta tam tam, doar pentru un flirt! Nu știm dacă tatonările s-au consumat și în viața reală, însă un lucru este cert: Silviu și Iulia nu s-au cuplat oficial, iar acum actorașul este din nou singur și neliniștit, spun apropiații vedetelor.

Iulia Pârlea, mărul discordiei în relația actorului din Clanul! (sursa foto: INSTAGRAM.COM)

