Iulia Pârlea a făcut primul pas în relaţie, dar… nu mai coboară ştacheta! Domnilor interesaţi, luaţi un pix şi notaţi: “E important să…”

Zâmbește când anunță soare, dar în sufletul ei a traversat adevărate uragane. Iulia Pârlea, prezentatoarea meteo de la Pro TV, nu mai fuge de durere, ba chiar o privește în ochi. Frumoasă, amuzantă și aparent invincibilă, Iulia rupe tăcerea și recunoaște că a învățat să fie propriul ei refugiu după ani în care se ascundea de sine însăși în vacanțe sau relații pasagere. Nu se consideră o femeie puternică, dar a învățat să nu-și mai ceară scuze pentru autenticitate. „Am făcut și eu primul pas… dar l-a ajutat mai mult pe el”, spune cu ironie fină vedeta care, dincolo de chipul angelic, ascunde un trecut cu multe greutăți.

Cum este Iulia Pârlea atunci când nu o vezi la televizor? Sinceră, vulnerabilă și… foarte amuzantă! Prezentatoarea meteo de la Pro TV care ne anunță codurile galbene și portocalii este, în afara platoului, un om cu zâmbet larg, glume pe buze și o profunzime care te face să vrei s-o cunoști mai bine.

Într-un interviu sincer oferit pentru CANCAN.RO, ne-a vorbit despre fricile ei, despre frumusețe și încrederea care se clădește greu, despre relații autentice, casa care o ține ancorată și refugiul ei interior. O discuție ca o ploaie de vară: surprinzătoare, curată și cu mult suflet!

CANCAN.RO: Iulia, ai devenit o prezență activă pe social media, spre deosebire de alți colegi de-ai tăi. Și te vedem altfel, putin mai diferită decât pe televizor… ești foarte amuzantă. Este asta o calitate a ta despre care nu știu mulți?

Iulia Pârlea: Mulțumesc.😊 Eu sper că sunt amuzantă și la televizor, dar atunci când este cazul. E drept că primesc multe mesaje în care mi se spune că ar fi frumos să zâmbesc mai mult, dar acum sincer, cum să fac? Dacă sunt la știri și anunț ploi, furtuni și coduri de vreme rea, se cade să fiu toată un zâmbet sau să fac glume? Nu. De fel, eu sunt un om vesel și îmi place să glumesc, deci da, poate fi o calitate despre care nu știu mulți. Mă cunosc, cu adevărat, puțini oameni.

CANCAN.RO: Într-un podcast relativ recent, mulți ți-au descoperit și vulnerabilitățile și pare ca nu ți-e frică să ți le expui. Faptul ca ești atât de puternică și asumată crezi că intimidează bărbații?

Iulia Pârlea: Ştii… Fie vorba între noi, multă vreme mi-a fost frică, am crezut că a fi vulnerabil e greșit și că a-ți da lacrimile în public te face un om slab. Ușor, ușor am realizat, însă, că a fi autentic și a-ți acceptat slăbiciunile nu e greșit, nu faci rău nimănui. Revenind la întrebarea ta, nu m-am gândit la asta. Ar fi trist ca în 2025 să mă gândesc că bărbații sunt intimidați de o femeie puternică – Mă rog, puternică sau autentică, nu m-am gândit niciodată la mine ca la o femeie puternică, am fost cum a trebuit să fiu.

CANCAN.RO: Primești complimente cu orice apariție. Cât crezi că te-a ajutat frumusețea în viață? Ai avut momente în care tu nu ai fost sigură pe tine?

Iulia Pârlea: Eu cred cu tărie că frumusețea, pe termen lung, nu te ajută dacă nu e completată de alte calități. Femei frumoase sunt foarte multe, una mai frumoasă ca alta. Da, poate o femeie frumoasă atrage atenția mai repede, dar dacă ambalajul nu ascunde ceva de calitate… Știm cu toții ce se întâmplă cu ambalajele 😊.

Personal, pe mine m-a ajutat mai mult faptul că nu mi-am conștientizat calitățile fizice. Nefiind conștientă de asta, am vrut mereu să învăț, să muncesc, să răzbesc prin alte calități. Cât despre încrederea în mine, clar au fost momente când m-am simțit nesigură, nici acum încrederea în sine nu e punctul meu forte, dar lucrez la asta și e din ce în ce mai bine.

Iulia Pârlea: ” În trecut fugeam de mine și de ce simțeam, mai ales când era vorba de suferință. Mă refugiam în vreo relație sau vreo vacanță”

CANCAN.RO: Cum arată cuibușorul tău, casa ta? Ești genul care pui preț pe calitate sau pe valoarea emoționala a lucrurilor?

Iulia Pârlea: Casa e locul unde îmi găsesc liniștea, petrec foarte mult timp acasă. E un loc simplu, ca mine. Valoarea emoțională primează, asta sunt, ce sa fac… Dar, e drept, în ultimii ani am învățat să pun preț și pe calitate – decât să cumpăr 3 perne, mai bine cumpăr una, dar buna!

CANCAN.RO: Crezi că mai există relații sincere, unde există toate ingredientele sănătoase? Ai astfel de exemple în jurul tău?

Iulia Pârlea: DA! Eu cred că mai există astfel de relații. Puține, lumea în care trăim e tot mai grăbită și mai lipsită de toleranță, nu mai avem dorința de a repara dacă ceva se strică, dar există, am astfel de exemple în jurul meu. Poate de asta încă sper.😅

Cunosc cupluri mai în vârstă care au construit o legătură solidă în timp, dar și tineri care au lucrat conștient la relația lor și n-au renunțat la primul hop. Știm cu toții că viața nu e numai lapte și miere, până și în cele mai frumoase relații există probleme, încercări, dar atunci când ambii parteneri au aceleași principii de viață și valori, atunci când există iubire, respect și comunicare, se poate trece peste aproape orice.

CANCAN.RO: Care sunt refugiile tale atunci când viața te mai pune la încercare?

Iulia Pârlea: Pentru mine, liniștea reală vine din capacitatea de a mă înțelege eu pe mine. Atunci când viața îmi mai pune piedică, refugiul meu sunt chiar eu. Nu a fost așa mereu, în trecut fugeam de mine și de ce simțeam, mai ales când era vorba de suferință. Mă refugiam în vreo relație sau vreo vacanță. (Și simt nevoia să spun: “Citiți și nu judecați” 😊) Acum, oricât de tare doare, vreau să înțeleg ce mi se întâmplă, nu vreau să mai las chestii nerezolvate pe care să le trag după mine în viitor, am destule din copilărie.

CANCAN.RO: Știm că vremurile copilăriei tale au fost destul de încercate, ce vreau să te întreb este cum ai reușit să menții o relație apropiată cu fratele tău? A contat că este mai mare decât tine?

Cel mai mult a contat că mama ne-a iubit ca pe ochii din cap și asta s-a transmis și la noi. Ea a creat o legătură între noi care, orice s-ar întâmpla, ne ține aproape. Nu ne sunăm în fiecare zi și nici nu ne spunem “Te iubesc” foarte des, dar în momentele cheie suntem unul lângă celălalt și amândoi suntem mânați prin viață de respectul purtat celei care ne-a învățat să fim frați.

CANCAN.RO: Cât de ușor îți faci prieteni și cât de mult te poți deschide în fața lor? Ai fost dezamăgită vreodată de prieteni?

Îmi fac ușor prieteni, cunosc oameni, de fapt. Pentru mine, prietenia e ceva special. Eu nu spun despre foarte mulți oameni că îmi sunt prieteni. Îmi place să vorbesc, îmi place să învăț de la cei din jurul meu, studiez oamenii foarte mult, am făcut o pasiune din asta, dar prieteni, în adevăratul sens al cuvântului, am puțini. Am fost și dezamăgită, da, dar eu nu renunț ușor la oamenii pe care îi iubesc și le caut circumstanțe atenuante până în ultima clipă. În primul rând, mă gândesc dacă nu cumva am făcut eu ceva care să îi facă să mă dezamăgească.

”Îmi doresc un partener de drum, nu o să fim mereu tineri și neliniștiți”

CANCAN.RO: Poate sună clișeic, dar ce calități ar trebui să aibă un bărbat ca să te cucerească? Ai făcut vreodată primul pas către cineva?

Iulia Pârlea: Păi dacă știam, mai eram singură? 😃 ( Glumesc) Cum am spus și mai sus când m-ai întrebat de relații sincere, cred că trebuie să fie un om cu care să simt că pot să construiesc și cu care să mă simt în siguranță, la modul că să nu dea bir cu fugiții la prima problemă. Îmi doresc un partener de drum, nu o să fim mereu tineri și neliniștiți 😃 și pentru mine e important să am liniște acasă. Am făcut și eu primul pas, da. Dar nu a ajutat prea mult, poate doar i-a crescut lui încrederea în sine – ceea ce înseamnă că am făcut un bine. 😃 ( Vezi, că tot spuneai că sunt amuzantă).

CANCAN.RO: Dacă ai pune punctul pe harta realizarilor tale de până acum, de care ești cea mai mândră?

Sunt mândră de toate realizările mele, sincer! Pentru toate am muncit, am pus suflet, fie ele mari sau mici. Fiecare vârstă vine cu o etapă și cu realizările ei. Acum, în pragul vârstei de 40 de ani, simt că cea mai mare realizare este cine sunt azi ca om. Nu m-am definit niciodată prin realizările mele de la job, prin relații sau mai știu ce. Busolă mi-a fost Omul Iulia, mereu! Şi sunt mândră de mine că am rămas întregă într-o lume care te trage în toate direcțiile.

CANCAN.RO: Dacă nu ai mai prezenta Vremea, ce proiect te-ar tenta să faci tot în televiziune?

Chiar nu știu să spun ceva țintit, nu vreau să par lipsită de modestie, dar cred că pot să fac orice. Am prezentat știri, dar și emisiuni. Învăț repede, iubesc cam tot ce ține de meseria asta. Inclusiv în spatele camerelor, nu mi-e frică de muncă. Acum, ipotetic vorbind, cred că cel mai mult mi-ar plăcea o emisiune care să ajute oamenii să se regăsească, să fie mai buni cu ei și cu cei din jurul lor. Sunt o visatoare, o idealistă. 😊

