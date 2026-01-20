Acasă » Știri » Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă. Lacrimile au curs șiroi: „Poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”

Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă. Lacrimile au curs șiroi: „Poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 09:25
Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă. Lacrimile au curs șiroi: „Poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”
Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă /Foto: Captură TikTok
În urmă cu ani de zile, Iulia Pârlea și Alex Pițurcă formau un cuplu. Relația celor doi s-a întins pe câțiva ani, timp în care prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV a suferit destul de mult. Acum, cu lacrimi în ochi, a făcut mărturisiri despre perioada în care era alături de fotbalist. Ce spune despre cel care i-a fost partener?

În anul 2016, Iulia Pârlea și Alex Pițurcă formau cel mai nou cuplu din showbizul românesc. După trei ani, relația lor a ajuns la final, iar cei doi au luat-o pe drumuri separate. Ulterior, băiatul lui Victor Pițurcă a cunoscut-o pe Cristina Ich de care s-a îndrăgostit și cu care a făcut și un copil.

Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă

Recent, Iulia Pârlea a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță. Aici, printre altele, vedeta a vorbit și despre relația cu Alex Pițurcă. A recunoscut că povestea de iubire nu a fost una prea fericită, ci una toxică, aducându-i multă durere și suferință.

Cu ochii în lacrimi, vedeta a vorbit despre fiul lui Victor Pițurcă și a mărturisit că acesta i-a făcut mult rău. Însă, chiar și așa, de pe urma relației a avut de învățat lecții prețioase și pentru asta este recunoscătoare. Acum știe ce fel de bărbat poate să accepte lângă ea și a învățat să se aprecieze și să se respecte mai mult.

Iulia Pârlea: Chiar vorbeam zilele trecute cu o prietenă că de multe ori nu ne înțelegem părinții. Adică nu înțelegi niște lucruri. Spui cum a fost relația ei cu tatăl meu, de exemplu, pe care eu n-am înțeles-o niciodată. În condițiile în care era un om care îi făcea rău și ea a rămas cu el. Și eu întrebam „dar de ce ai rămas?” „O să înțelegi tu, la un moment dat.” Și am înțeles. În ultima mea relație, am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău.

Cătălin Măruță: Ultima relație cu Alex Pițurcă.

Iulia Pârlea: Da. Au trecut șapte ani de atunci. S-a vindecat și dacă la început ești furios și dai vina pe el, acum am înțeles că nu a fost vina lui. Așa a fost momentul și că rolul lui în viața mea a fost să mă învețe că pot mai mult, să mă învețe că trebuie să am încredere în mine, să mă învețe că merit mai mult.

Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă /Foto: Captură TikTok

