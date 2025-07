Are siluetă perfectă, dar medicii i-au dat un avertisment clar! Ce dependență periculoasă are Iulia Pârlea: ”Mi s-a spus să le mai las!”

Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV, face furori cu fiecare apariție! Silueta perfectă atrage toate privirile, iar telespectatorii o admiră seară de seară. Dar, în spatele look-ului fără cusur, se ascunde un obicei care a început să-i pună probleme de sănătate. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Iulia recunoaște că nu face niciun efort ca să arate bine, mănâncă ce vrea, dar o „dependență” a adus-o față în față cu un avertisment medical serios!

Pe micul ecran apare mereu zâmbitoare, impecabilă și cu o siluetă de invidiat, dar în spatele imaginii perfecte se ascund slăbiciuni dulci, dar și răni adânci. Iulia Pârlea recunoaște că viața nu a fost deloc blândă cu ea.

”Sunt gurmandă! Am genă bună, Cel de Sus a fost darnic cu mine. Mănânc foarte multe dulciuri, recent am fost la un control medical și mi s-a spus să mai las dulciurile și băuturile carbogazoase! În privința siluetei am noroc. Eu am o vorbă: Dumnezeu dă un echilibru în toate. Îți dă pe o parte, îți ia pe altele. Mie mi-a luat în multe. În viața personală mai ales… Prima parte a vieții nu a fost frumoasă, ca să spun așa…”.

(Citește și: Iulia Pârlea a fost îndrăgostită de Jorge! De ce s-a terminat povestea dintre artist și prezentatoarea METEO de la PRO TV)

Frumoasa prezentatoare a fost forțată să se maturizeze mai repede decât trebuia. Însă este convinsă că ce este al ei este pus deoparte și urmează să îmbrățișeze și realizări care s-au lăsat așteptate.

”Încă de mică, de la 6 ani, au divorțat părinții mei. Când aveam 23 de ani a murit mama mea, am rămas singură cu fratele meu. Anul ăsta fac 40 de ani și sunt ferm convinsă că de acum încep lucrurile frumoase și pentru mine!”.

Iulia Pârlea: ”Mă văd mămică! Este singurul regret pe care îl am”

Inima Iuliei este în așteptare de mult timp, dar nu aleargă după relații. Așteaptă după acel ”ceva” care nu poate fi explicat…dar și pentru cel mai de preț dar: un copil!

”Pe plan sentimental sunt pe pauză de vreo șase ani. Nu caut ceva anume, când o să apară omul potrivit, o să simt. Nu am avut niciodată un tipar de bărbat. Trebuie să aibă acel ceva. Am întrebat în jurul mereu femeile care sunt măritate sau au relații de foarte mulți ani, cum au făcut? Au simțit când e partenerul potrivit? Și mi-au zis că da. Mă văd mămică! Este singurul regret pe care îl am, credeam că voi fi o mămică tânără și uite că am ajuns la 40 de ani. Dar nu am renunțat la idee!”, ne-a mai mărturisit prezentatoarea.

(NU RATA: Legătura neștiută dintre Iulia Pârlea și Iulia Vântur. Prin ce aventuri sentimentale au trecut cele două vedete)

Iulia pare că și-a găsit echilibrul și în singurătate. ”Îmi place să stau singură foarte mult, așa mă relaxez. Stau acasă, mă uit la un serial sau fac curat”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.