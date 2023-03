Legătura neștiută dintre Iulia Pârlea și Iulia Vântur. Prin ce aventuri sentimentale au trecut cele două vedete

Sunt prietene de foarte multă vreme, însă puține persoane știu care este legătura reală dintre Iulia Vântur și Iulia Pârlea. Cea din urmă a mărturisit adevărul după 15 ani în care a preferat să păstreze tăcerea. Iată despre ce este vorba, mai exact.

De-a lungul anilor au apărut împreună în diferite ipostaze și la diferite evenimente, însă niciodată nu au vorbit despre relația de prietenie care le leagă. Acum, însă, adevărul a fost dezvăluit de către cea care a ajuns să prezinte vremea al Pro TV, post de televiziune cu care și prietena sa a avut un contract longeviv.

Ce legătură există, de fapt, între Iulia Pârlea și Iulia Vântur

Recent, Iulia Pârlea a vorbit despre cea cu care s-a împrietenit în urmă cu 15 ani, în urma unei împrejurări neașteptate. Se pare că atât Iulia Vântur, cât și Iulia Pârlea au avut în trecut relații cu doi frați, motiv pentru care au fost pe cale să ajungă „cumnate”, după cum declară chiar prezentatoarea de la Pro TV.

Deși relațiile de iubire de pe atunci nu au ținut la fel de mult pe cât se așteptau, cele două vedete au reușit să pună bazele unei prietenii de lungă durată. Ba mai mult decât atât, Iulia Pârlea susține că partenera lui Salman Khan i-a fost alături întotdeauna, chiar și în cele mai grele momente.

„Eu și Iulia ne-am cunoscut acum 14-15 ani. Știe toată lumea, cred, că am fost „cumnate”, la început. Iubiții noștri de atunci sunt frați. Cu timpul, am devenit prietene. Relațiile s-au terminat, dar prietenia noastră, nu. În toți anii aceștia am trecut împreună prin multe, ne-am văzut una pe cealaltă cum am evoluat, ne-am susținut în momentele grele și ne-am bucurat împreună în momentele bune”, a declarat Iulia Pârlea, potrivit Click!.

Deși Iulia Vântur este plecată de ani buni din România, de fiecare dată când se întoarce în țară are grijă să se vadă cel puțin o dată cu cea care i-a rămas în suflet atâția ani. Prezentatoarea vremii de la Pro TV recunoaște că a reușit să evolueze foarte mult datorită celei care i-a fost alături.