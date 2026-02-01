Dublă eliminare la Survivor, duminică, 1 februarie. Știm cine sunt cei doi concurenți trimiși acasă de Antena 1

Emoțiile au atins cote maxime în ediția din această seară a emisiunii Survivor România 2026, difuzată de Antena 1, odată cu eliminarea a doi concurenți din echipa Faimoșilor. Iată despre cine este vorba!

Marina Dina și Cătălin Donca vor părăsi competiția, însă din motive diferite. Marina a fost eliminată în urma duelului tradițional de la finalul săptămânii, în timp ce Cătălin Donca va fi nevoit să se retragă din cauza unei accidentări suferite în cadrul unui joc desfășurat în ediția precedentă, potrivit Viperele Vesele.

Dublă eliminare la Survivor, duminică, 1 februarie

Incidentul care a dus la accidentarea afaceristului a avut loc în episodul din 30 ianuarie, în timpul unui challenge ce presupunea escaladarea unui cocotier. În timpul probei, o frânghie s-a rupt, iar Cătălin a căzut, suferind multiple leziuni care îl împiedică să continue competiția. Echipa medicală a emisiunii a decis că siguranța lui nu mai poate fi garantată, ceea ce a determinat eliminarea sa imediată.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Am urcat în cocotier și dintr-o dată s-a rupt frânghia de la picior. Am picat direct pe spate. M-am lovit, sunt zgâriat tot. Abia pot să mă mișc!”, spunea Călin Donca.

Aceasta este a treia săptămână de concurs, iar ritmul intens al provocărilor începe să lase urme vizibile asupra echipelor. Faimoșii traversează o perioadă dificilă, după ce au pierdut deja alți membri importanți, printre care și Yasmin. Înaintea duelului de eliminare de diseară, echipa roșie se află la doar nouă concurenți activi, în timp ce Războinicii numără 11 participanți, ceea ce le conferă acestora un avantaj numeric în provocările viitoare.

CITEŞTE ŞI: Ce salariu are un profesor în România, în 2026. Suma pe care o primește lunar

Câți bani câștigă un profesor din ciclul gimnazial la o școală particulară