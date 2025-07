Irina Columbeanu dă din casă! Cum s-a schimbat viața Monicăi Gabor de când a devenit din nou mămică: ”Nu poți să te plictisești”

Irina Columbeanu a petrecut timp de calitate cu tatăl ei, Irinel Columbeanu, și și-a vizitat rudele și prietenii în cele două săptămâni cât a stat în România. Marți seara a onorat invitația fraților Gogan și a a fost prezentă la avanpremiera filmului “Sirenele 3”. Cu acest prilej, fiica Monicăi Gabor a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre familia și viața ei în America. Ea a fost admisă la Medicină la o prestigioasă facultate din New York, va sta la cămin și și-a găsit deja colegă de cameră. Irina Columbeanu a vorbit despre relația specială pe care o are cu mama sa, Monica Gabor, mărturisindu-ne că îi place postura de soră mai mare, după ce mama ei și Mr Pink au devenit părinții unui băiețel.

După o viață de prințesă la Izvorani, unde tatăl ei i-a asigurat tot confortul, Irina Columbeanu s-a adaptat în ultimii ani la viața peste ocean, alături de Monica, dar și de partenerul acesteia, Mr Pink. Își vizitează tatăl, pe Irinel Columbeanu, care și-a pierdut averea și care locuiește într-un azil la Ghermănești. Irina pune familia pe primul plan și a învățat, de mică, să fie altruistă.

Irina Columbeanu despre frații Gogan: “Sunt niște oameni cu un suflet foarte bun”

CANCAN.RO: Ai onorat invitația fraților Gogan și ai venit la avanpremiera filmului “Sirenele 3”.

Irina Columbeanu: Abia aștept să văd munca lor imensă pentru acest film.

CANCAN.RO: Cum s-a legat prietenia asta?

Irina Columbeanu: A venit Matei Miko, nașul mamei mele, în America să ne viziteze și el a fost de mult prieten cu Andra și cu Răzvan. Răzvan a mers la UCLA, eram prin zonă și ne-am decis să ieșim și cu ei și a fost foarte drăguț. Sunt ambii niște oameni cu un suflet foarte bun.

CANCAN.RO: Cum arată viața ta în America?

Irina Columbeanu: Merg la școală, ies cu prietenele, mai mult gătim, de fapt nu prea ieșim. Ne place mult să gătim și să ne uităm la filme și îmi place să merg în New York foarte mult. Sunt foarte multe de făcut acolo, efectiv nu poți să te plictisești. Dacă ieși din casă și mergi oriunde pe jos, ai o zi plină de chestii.

Irina Columbeanu va sta la cămin în New York

CANCAN.RO: Începe un nou capitol din viața ta la New York unde vei studia Medicina. Povește-mi un pic despre această alegere.

Irina Columbeanu: Mă gândeam să merg la școala de Medicină din Cluj, numai că am intrat la New York University și m-am decis să încerc să văd dacă fac față. Și abia aștept. Am mers să vizitez școala și mi-a plăcut foarte mult. Și lumea de acolo e foarte drăguță.

CANCAN.RO: Vei sta la cămin?

Irina Columbeanu: Da. Mi-am găsit deja o colegă de cameră și e foarte de treabă. E curată. Și da, abia aștept să am acea experiență de facultate.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să alegi Medicina? Ai mai avut și altă opțiune?

Irina Columbeanu: Da, voiam să mă fac avocat, numai că am fost într-un program, unde am fost la competiții de drept și am realizat că nu prea e pasiunea mea, însă medicina e.

Irina Columbeanu: “Sunt onorată că e mama mea”

CANCAN.RO: Cum te împarți între cei doi părinți aflați pe continente diferite?

Irina Columbeanu: Tot anul stăteam cu mama mea și vara cu tatăl meu.

CANCAN.RO: Ce face Irinel? Cum e cu sănătatea?

Irina Columbeanu: E mult mai bine decât anul trecut. Mă bucur.

CANCAN.RO: Și cred că prezența ta îi face extraordinar de bine.

Irina Columbeanu: Da. Toată lumea zice că mereu când vin eu se îmbunătățește și mai mult. Deci o să încerc să vin și mai mult.

CANCAN.RO: Practic tu ajungi o dată pe an la el sau mai ai și alte vizite mai scurte?

Irina Columbeanu: Nu, de obicei doar o dată pe an, pentru că am școala și e cam greu.

CANCAN.RO: Cum e legătura cu Monica? Semănați și foarte bine din punct de vedere fizic și cred că aveți o relație specială.

Irina Columbeanu: Da, e ca sora mea și prietena mea cea mai bună. Mereu e cel mai mare compliment când cineva zice că semăn cu ea, pentru că în ochii mei e cea mai frumoasă femeie din univers. Deci chiar sunt onorată pentru această comparație. Și da, o admir foarte mult și sunt onorată că e mama mea, sincer. A făcut atât de multe la viața ei și e atât de inteligentă. Și frumoasă și are un suflet atât de mare. Chiar e o persoană minunată.

CANCAN.RO: Ce sfaturi de viață ți-a dat?

Irina Columbeanu: Să petrec cât de mult timp pot eu cu familia mea pentru că familia e cel mai important lucru din viața oricăruia și să am inimă bună, să nu fiu zgârcită, să fiu selfless și să dau mereu de la mine cât pot. Dacă am o mentosană, o împart în două și o dau cui vrea. Și da, m-a învățat să am un suflet bun ca și ea și ca și surorile ei.

CANCAN.RO: Cum ești în calitate de soră mai mare?

Irina Columbeanu: Tot bine.

CANCAN.RO: Cum e cu cel mai mic membru al familiei?

Irina Columbeanu: E bine, e bine. Nu prea am multe de comentat pentru că ne-am creat o viață mai privată în America și vreau să respect asta.

Foto: Instagram

