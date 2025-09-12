Schimbarea radicală a lui Irinel Columbeanu, de când locuiește la azil. Ce a început să facă în fiecare zi

Povestea lui de viață pare scoasă din filme, cu o continuare la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Obișnuit cu o viață de lux și mereu înconjurat de femei, Irinel Columbeanu a pierdut tot și s-a retras într-un cămin de bătrâni din Ghermănești. Această schimbare și-a spus cuvântul, iar fostul milionar a trecut printr-o schimbare radicală de comportament.

Irinel Columbeanu, fostul milionar care obișnuia să își îndeplinească toate dorințele, nu mai trăiește astăzi în aceeași opulență. Această schimbare radicală l-a făcut să se comporte diferit cu oamenii din jurul său.

Schimbarea radicală a lui Irinel Columbeanu

Este bine cunoscut faptul că Irinel Columbeanu trăiește de doi ani într-un azil de bătrâni din Ghermănești. Ion Cassian, directorul azilului, a vorbit despre schimbarea radicală prin care Irinel Columbeanu a trecut de când se află acolo. Potrivit spuselor lui, noua viață l-a făcut pe Irinel să fie mai umil și mai prietenos cu oamenii din jurul lui.

„Irinel Columbeanu s-a schimbat foarte mult, în acești doi ani, de când locuiește la noi. Nu mai are atât de mari pretenții, a învățat să spună mai des mulțumesc, socializează cu ceilalți pensionari, a devenit mult mai prietenos. A înțeles că aici mai este ca la vila lui din Izvorani, că nu mai are angajați, cărora să le comande. Dar, așa e lumea, în viața asta. Când ești bogat te distrezi, faci ce-ți poftește inima. Apoi, poți rămâne fără un leu. Îți dă Dumnezeu câte o palmă de nu-ți mai revii toată viața.”, a spus Ion Cassian pentru click.ro.

