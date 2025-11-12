Acasă » Știri » Cum arată Ramona Gabor fără pic de machiaj! A renunțat complet la filtre și s-a postat naturală: „Fără editări”

De: Alina Drăgan 12/11/2025 | 13:56
Cum arată Ramona Gabor fără pic de machiaj /Foto: Instagram
În anul 2011, Ramona Gabor făcea o schimbare importantă în viața ei. Aceasta părăsea România și se muta în Dubai. Acolo a început o viață nouă și pare că este cât se poate de fericită. Recent, după o perioadă de absență, aceasta a revenit în mediul online și a postat o imagine cu care și-a luat urmăritorii prin surprindere. Cum arată Ramona Gabor fără pic de machiaj?

După ce o perioadă a lipsit din mediul online, Ramona Gabor a revenit în forță. Postează des, iar ultima fotografie publicată i-a luat prin surprindere pe urmăritorii săi. Sora fostei doamne Columbeanu a decis să se afișeze în fața internauților naturală, fără pic de machiaj.

De asemenea, Ramona Gabor a renunțat și la filtre sau editări și a vrut să arate realitatea crudă. Aceasta se mândrește cu un ten perfect, iar urmăritorii ei au fost surprinși să o vadă astfel.

„Fără înclinații, fără editări, doar pielea mea care se simte proaspătă și plină de viață. Veronica știe cu adevărat ce face”, a fost mesajul scris de Ramona Gabor, în dreptul fotografiei în care apare fără pic de machiaj.

Ramona Gabor fără pic de machiaj sau filtre /Foto: Instagram

Ramona Gabor, viață bună în Dubai

În urmă cu mai bine de 13 ani, mai exact în anul 2011, sora Monicăi Gabor a decis să părăsească România și să se mute definitiv în Dubai. La acel moment, un prieten apropiat a convins-o să se alăture vedetelor din Emiratele Arabe, deoarece cererea pentru manechine era foarte mare. Ramona Gabor a acceptat, iar acum duce o viață de vis în Dubai.

„Sunt de aproape 13 ani acolo. Când am ajuns în Dubai aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew. Îmi tot spunea că trebuie să vin pentru că sunt multe joburi de modeling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început.

Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi – trei an am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc! Am zis ă o să mă duc pentru trei săptămâni și datorită lui, că și el făcea modeling în timpul liber, m-am dus la un casting în prima zi cum am ajuns.

Am cunoscut 200 de fete, dintre care vreo 10 erau românce. După casting am mers la un prânz și ne-am împrietenit. Practic, după prima zi în Dubai mi-am făcut niște prieteni, iar a treia zi deja am avut un job în modeling pentru că luasem castingul. Asta m-a făcut să înțeleg că pot să am prieteni aici, să fac și bani aici și mai am și viața privată aici așa că am hotărât să rămân”, a povestit Ramona Gabor, în podcastul lui Teo Trandafir.

Foto: Instagram

