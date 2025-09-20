Ramona Gabor, schimbată la reuniunea cu Monica, sora ei! Nu mai arată așa cum o știai

Ramona Gabor și Monica Gabor, revedere emoționantă după o lungă perioadă de timp. Cele două surori s-au întâlnit în Dubai, Monica Gabor fiind stabilită în America de mai mulți ani, iar Ramona în Dubai. Momentele în care cele două apar împreună au devenim extrem de rare, mai ales în ultimii ani.

Ramona locuiește de mulți ani în Dubai, iar Monica Gabor este stabilită în America alături de Mr. Pink, fiul lor, dar și de Irina, fiica pe care o are cu Irinel Columbeanu. Cele două surori s-au afișat de curând împreună în Dubai, acolo unde s-au mai întâlnit și cu alte două prietene.

Ramona Gabor și Monica Gabor, revedere emoționantă în Dubai

Atât Ramona, cât și Monica, au fost extrem de vesele și zâmbitoare, semn că se simt foarte bine. Monica Gabor s-a retras de mulți ani din lumina reflectoarelor și nu s-a schimbat absolut deloc. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu are 37 de ani și arată extrem bine. Monica a demonstrat încă o dată că timpul pare să fi stat în loc pentru ea! Este la fel de tânără și elegantă ca în anii petrecuți în România.

„Cea mai bună surpriză, fericire instantă”, a scris Ramona Gabor, pe Instagram.

Din imaginile publicate de mezina familiei Gabor se poate vedea o schimbare de înfățișare. Ramona Gabor este schimbată total față de tânăra timidă care a pășit în showbizul românesc, ajutată de notorietatea surorii Monica Gabor. Se pare că tânăra care locuiește în Dubai și-a făcut mici modificări la față care i-au schimbat trăsăturile.

Irina Columbeanu a împlinit 18 ani

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, Irina, a împlinit de curând 18 ani și a defilat într-una dintre prezentările celebrului Cătălin Botezatu. Monica Gabor și Cătălin Botezatu au rămas buni prieteni, încă de pe vremea în care fosta soție a lui Columbeanu locuia în România și era model. Aceasta a defilat și ea pentru celebrul designer.

Monica i-a trimis un mesaj lui Cătălin Botezatu, în care a ținut să îi mulțumească pentru șansa pe care i-a oferit-o fiicei ei, aceea de a defila într-o prezentare de modă care a avut loc la Cluj.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor, pe Instagram, la acel moment.

