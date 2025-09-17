Cât de slabă este Monica Gabor după ce a născut a doua oară. Imaginea care spune adevărul

De ani buni, Monica Gabor a părăsit România și s-a stabilit în America. Acolo, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a început o viață nouă, iar alături îi este partenerul său Mr. Pink. În ultimii ani, aceasta a fost foarte discretă cu viața personală și chiar și nașterea celui de-al doilea copil a ținut-o ascunsă. Odată cu trecerea anilor, Monica Gabor a devenit tot mai scumpă la vedere, însă recent a postat câteva noi imagini în mediul online. Cum arată acum fosta soție a lui Irinel Columbeanu?

La începutul lui 2025, CANCAN.RO a dezvăluit o informație bombă – Monica Gabor a devenit mamă pentru a două oară. Atunci, sursele noastre au spus că vedeta a născut în urmă cu aproximativ jumătate de an, în Los Angeles. Se pare că Mr. Pink și-a dorit extrem de mult ca sarcina și nașterea să se desfășoare în mare taină.

Cât de slabă este Monica Gabor după ce a născut a doua oară

Monica Gabor a ținut primele pagini ale ziarelor mondene ani la rând, însă acum viața ei s-a schimbat complet. După divorțul de Irinei Columbeanu, fosta „scorpie” de la Izvorani s-a mutat în SUA. Acolo l-a cunoscut pe Mr. Pink, un milionar chinez. Ulterior, cei doi s-au căsătorit, iar relația lor pare să reziste, iar recent au devenit și părinți.

Așa cum spuneam, la începutul acestui an s-a aflat despre faptul că Monica Gabor a devenit mămică pentru a doua oară. Nașterea a avut loc în mare secret, iar acum partenera lui Mr. Pink pare că s-a refăcut complet.

Recent, Monica Gabor a postat câteva imagini în mediul online, iar fanii au fost surprinși să o vadă. Aceasta s-a recuperat după naștere și pare că a dat jos toate kilogramele acumulate în timpul sarcinii și chiar mai mult. Șatena a afișat o siluetă trasă prin inel și a atras toate privirile.

„Îți sunt recunoscătoare”

De asemenea, recent, Monica Gabor a mai transmis în mediul online un mesaj pentru prietenul ei Cătălin Botezatu. Irina Columbeanu s-a lansat în industria modellingului din România și a făcut parte dintr-o prezentare de modă în Cluj, fiind manechinul designerului. Experiența a fost una de excepție pentru Irina, iar mama ei a ținut să îi mulțumească public lui Cătălin Botezatu.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor în mediul online.

