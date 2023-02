Cu ce probleme se confruntă Vica Blochina după Survivor România 2023: „E un coșmar. Nici pentru 500.000 de euro nu mai accept așa ceva” 

Vica Blochina a făcut parte dintre curajoșii care au acceptat provocarea Survivor România 2023. Timp de o lună a stat în condițiile grele din Republica Dominicană, iar asta a lăsat unele semne. Chiar dacă s-a întors acasă de ceva timp, Vica Blochina încă nu și-a revenit și nu s-a recuperat. Cu ce probleme se confruntă acum aceasta?

Vica Blochina a trăit din plin experiența Survivor România 2023. A încercat să trăiască în junglă, în colectiv și să dea tot ce are mai bun pe traseu. Însă, experiența a fost una destul de grea pentru blondină, care nici acum nu s-a recuperat. Se pare că experiența din Dominicană a lăsat urme adânci, iar Vica Blochina încă se chinuie să revină la viața normală.

Blondina spune că încă nu s-a obișnuit cu fusul orar din România și are mari probleme cu somnul. Mai mult, atunci când în cele din urmă adoarme coșmarurile din Dominicană o bântuie. Însă dacă trebuie să tragă linie, Vica Blochina spune că partea cea mai grea din întregul show a fost să conviețuiască cu restul colegilor.

„Mă culc foarte târziu și mă scol foarte târziu. Nu am reușit încă să revin la fusul orar de acasă. Și de fiecare dată când adorm, visez că sunt în junglă, că particip la Survivor și că mă lupt pentru nu știu ce! E un coșmar!

Eu sunt de felul meu o fire foarte glumeață. Eu rând mult și spun glume. Acolo așa ceva nu a fost posibil. Acolo fiecare se urăște cu fiecare, fiind vorba despre un concurs pe care fiecare vrea să-l câștige. Și atunci se uită la tine ca la un rival, cu alți ochi. Ca atare, vibe-ul meu a fost din capul locului unul cu totul diferit de ceea ce se petrece acolo.

Nu lipsa mâncării sau a confortului de acasă e principala problemă, ci modul în care te raportezi la ceilalți. Cred că d-aia nici nu mi-am revenit. Fiindcă eu sunt obișnuită să petrec timp cu prietenii, să vorbim, să facem planuri. Nici la acest capitol nu am reușit încă să revin și mă tem că va mai dura o vreme!”, a declarat Vica Blochina, potrivit playtech.ro.

„Am fost dezamăgită”

Vica Blochina a rezistat în competiția din Dominicană timp de o lună, iar acest lucru a nemulțumit-o. Aceasta este obișnuită cu victoria, însă este bucuroasă ca s-a întors acasă, la băiețelul ei și ca nu a stat mai mult timp departe de cei dragi.

De-a lungul timpului, Vica Blochina a participat la mai multe show-uri în genul celui din Dominicană. Însă, după această experiență a decis că a încheiat acest capitol din viața ei și nu va mai accepta o astfel de propunere în viitor.

„Perioada asta de patru săptămâni, cât am stat în Dominicană, a fost cea mai lungă în care am fost departe de fiul meu. Și atunci când m-am întors și am realizat ce am acasă, m-am gândit imediat că trebuie să învăț să mă bucur și mai mult de toate astea. Când intri în acel proiect, e o trăire foarte intensă, dar egoistă.

Acasă la fiecare dintre noi, viața nu e așa. Am înțeles asta după cele patru săptămâni de concurs. Am fost ușor dezamăgită de rezultatul meu, fiindcă eu sunt obișnuită cu participări cu rezultate meritorii la emisiunile de tip reality-show. Am atins fie faza semifinalelor, fie pe cea a finalelor, așa cum s-a întâmplat fie la Ferma vedetelor, fie la Asia Express. Acum a fost cu totul altceva. Am mulțumit pentru cele trăite, dar mi-a ajuns! Aceasta a fost ultima emisiune de acest gen la care mai merg. Nici pentru jumătate de milion de euro nu mai accept așa ceva!”, a mai spus Vica Blochina.

