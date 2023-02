Ce nu se vede la TV de la Survivor România 2023. Vica Blochina a făcut dezvăluiri: „Două săptămâni mi-au amorțit mâinile”

Vica Blochina nu a rezistat prea mult la Survivor România 2023. După o lună, blondina a fost eliminată din competiție în urma voturilor publicului, însă vedeta a primit cu brațele deschise această veste. După ce a revenit în România, balerina a povestit prin ce situații a trecut în jungla din Dominicană.

Vica Blochina a renunțat la confortul de acasă și a acceptat provocarea de a participa la Survivor România. Chiar dacă și-a dorit foarte mult să participe la emisiune, blondina nu și-a imaginat ce o așteaptă și mărturisește că s-a adaptat cu greu condițiilor din junglă.

Vica Blochina: „A fost greu pentru mine…”

Fosta balerină a recunoscut faptul că a suferit pentru că nu a avut produse de igienă. Mai mult, blondina mărturisește că a avut un șoc în momentul în care a ajuns acasă și a văzut cum arăta în emisiune.

„Noi nu am avut oglindă la Survivor. Tu nu știi cum arăți. Îmi făceam un coc, nu aveam cu ce să perii părul. Toate fetele îmi ziceau că nu știu cum fac eu să arate bine mereu părul meu. Când am venit de la Survivor și am văzut imaginile, m-am speriat, sincer spun. Eu nu sunt chiar așa nasoală. Nu sunt vreo superbitate, dar atunci când m-am văzut în lumina aia, m-am speriat. „Eram umflată, la față, sub ochi, cu buzele pline de bube” Pe de altă parte, mi se pare că a fost foarte mișto, mi-am asumat asta. Eu sunt o femeie cochetă și îmi place să arăt bine. Nu aș mai repeta experiența asta. Îmi pare rău că nu am avut o oglindă, să pun măcar un rimel sau un creion. Am fost foarte arsă de soare, am făcut o alergie puternică la față. Eram umflată, la față, sub ochi, cu buzele pline de bube. Eram mușcată de insecte, dar ăsta e Survivor. Eu sunt mândră de mine în fiecare ipostază. Nu am fost foarte fericită, când m-am văzut, m-am speriat! (râde).

Am spălat în fiecare zi hainele, în apa potabilă pe care o aveam de băut. Mă spălam pe cap, eu sufăr de igienă. A fost greu pentru mine că nu am putut să dau cu un pic de șampon sau de detergent, pe haine, să miroasă frumos. Când era să-mi fac părul, la plecare, mi-am inventat bigudiurile din bețe, din crengile de pe plajă găsite. Mi-am spălat părul cu apă din mare și cu apă plată, l-am uscat și l-am pus pe crengile respective. Cei din producție îmi ziceau că arăt de parcă am ieșit de la coafor. M-am machiat puțin cu un pic de cărbune, așa cât am putut eu să văd în capacul ăla de la cratiță pe care l-am avut. Groaznic, îmi vine să plâng când mă gândesc prin ce am trecut”, a povestit blondina pentru fanatik.ro.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ VICA BLOCHINA DUPĂ O LUNĂ LA SURVIVOR ROMÂNIA? TRANSFORMARE ULUITOARE. FOTO

Vica Blochina: „Bubele astea la gură pe care le-am avut mi-au ieșit de scârbă și de silă”

Blondina este obișnuită cu luxul, iar timpul petrecut în junglă i-a displăcut total. Când se gândește la ceea ce a trăit, blondina nu înțelege cum a putut suporta toată această experiență.

„Noi nu am primit produse de igienă. Am avut o lamă de ras, ni s-a dat după o săptămână. Nu am avut nici perie de păr, nimic. Lama trebuia s-o primim, că eram în costum de baie. Ni s-a dat o lamă cu chiu, cu vai. Bubele astea la gură pe care le-am avut mi-au ieșit de scârbă și de silă, pentru că nu am putut să mă adaptez că trebuie să merg la wc. Când trebuia să merg în junglă și mă gândeam că alți colegi au fost acolo și și-au făcut nevoile, mi se părea atât de scârbos… Nu pot explica! Când mă trezeam, nu știam ce să fac ca să nu mă duc la wc. Era ceva îngrozitor. Asta a fost super, super greu. Încercam să mă inhib, să nu mă duc la wc.

Pentru o femeie, să nu aibă crema ei, să nu aibă șampon, balsam, o perie… E greu. Cu mâncarea nu mi-a fost greu, sunt obișnuită cu tot felul de detoxifieri. Nici cu dormitul pe jos nu a fost așa o mare problemă… Două săptămâni mi-au amorțit mâinile și picioarele, până s-a obișnuit corpul, apoi a fost foarte ok. În afara faptului că toți cei care dormeau pe spate, sforăiau, a fost o caterincă maximă. Asta cu igiena, pentru o femeie ca mine, care are tot ce-i trebuie și trăiești în condiții wow, pe bune, eu chiar trăiesc în condiții de lux, a fost greu. În prima săptămână, eu plângeam noapte de noapte, nu voiam să mă vadă colegii”, a mai declarat fosta concurentă pentru sursa mai sus menționată.