Cum se epilează femeile la Survivor România? Vica Blochina, scârbită total: „Mi-au ieşit bube de silă”

Proaspăt întoarsă din Republica Dominicană, Vica Blochina a dat cărțile pe față și a vorbit despre un subiect destul de tabu, mai exact, cum se epilează femeile la Survivor România, dar și ce produse de îngrijire folosesc.

Nu este un secret faptul că traiul de la Survivor România este greu, iar femeile sunt cele care, în majoritatea cazurilor, resimt cel mai mult lipsa produselor de îngrijire, lipsa dusului și a confortului.

În cadrul unui interviu, Vica Blochina a spus lucrurilor pe nume. Dacă mulți se întrebau cum scapă femeile de părul nedorit de pe corp, fosta ”Faimoasă” a clarificat această necunoscută.

„Noi nu am primit produse de igienă. Am avut o lamă de ras, ni s-a dat după o săptămână. Nu am avut nici perie de păr, nimic. Lama trebuia s-o primim, că eram în costum de baie. Ni s-a dat o lamă cu chiu, cu vai. Bubele astea la gură pe care le-am avut mi-au ieșit de scârbă și de silă, pentru că nu am putut să mă adaptez că trebuie să merg la wc.

Când trebuia să merg în junglă și mă gândeam că alți colegi au fost acolo și și-au făcut nevoile, mi se părea atât de scârbos… Nu pot explica! Când mă trezeam, nu știam ce să fac ca să nu mă duc la wc. Era ceva îngrozitor”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina: ”M-am speriat când m-am văzut”

Pe lângă faptul că nu au primit produse se igienă, Vica a povestit ca, pe toată șederea la Survivor, nu au avut nici măcar o perie de pentru păr, ori o oglindă. Totodată, aceasta a declarat că a avut un șoc atunci când a văzut filmările cu ea.

„Noi nu am avut oglindă la Survivor. Tu nu știi cum arăți. Îmi făceam un coc, nu aveam cu ce să perii părul. Toate fetele îmi ziceau că nu știu cum fac eu să arate bine mereu părul meu. Când am venit de la Survivor și am văzut imaginile, m-am speriat, sincer spun. Eu nu sunt chiar așa nasoală. Nu sunt vreo superbitate, dar atunci când m-am văzut în lumina aia, m-am speriat.

Am fost foarte arsă de soare, am făcut o alergie puternică la față. Eram umflată, la față, sub ochi, cu buzele pline de bube. Eram mușcată de insecte, dar ăsta e Survivor. Eu sunt mândră de mine în fiecare ipostază. Nu am fost foarte fericită când m-am văzut, m-am speriat!’, a adăugat aceasta, potrivit fanatik.ro.

Totodată, Vica a mărturisit că nevoia chiar te învață să supraviețuiești în condiții cât de cât decente. Neavând șampon sau gel de dus, „Faimoasa” și-a spălat părul cu apă din mare și cu apă plată și din câteva crengi a inventat niște bigudiuri, iar cărbunele a luat locul fardului pentru ochi.

„Am spălat în fiecare zi hainele, în apa potabilă pe care o aveam de băut. Mă spălam pe cap, eu sufăr de igienă. A fost greu pentru mine că nu am putut să dau cu un pic de șampon sau de detergent, pe haine, să miroasă frumos. Când era să-mi fac părul, la plecare, mi-am inventat bigudiurile din bețe, din crengile de pe plajă găsite.

Mi-am spălat părul cu apă din mare și cu apă plată, l-am uscat și l-am pus pe crengile respective. Cei din producție îmi ziceau că arăt de parcă am ieșit de la coafor. M-am machiat puțin cu un pic de cărbune, așa cât am putut eu să văd în capacul ăla de la cratiță pe care l-am avut’, a încheiat aceasta.