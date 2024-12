Ce planuri de Crăciun are Gina Chirilă. Oare Bogdan Vlădău face parte din ele?

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au șocat pe toată lumea atunci când au dat vestea despărțirii, după 7 ani de mariaj. La câteva luni de la momentul separării, frumoasa blondină se pregătește intens pentru sărbători și a spus alături de cine va petrece Crăciunul. Având în vedere că au un copil împreună, oare Bogdan Vlădău va face parte din planurile vedetei? Iată ce a spus!

La începutul lunii iulie, CANCAN.RO a arătat dovezi conform cărora relația dintre Gina Chirilă și Bogdan Vlădău a ajuns la final. Blondina a șters toate imaginile cu soțul ei de pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, ea a publicat și câteva mesaje cu subînțeles.

CITEȘTE ȘI: Gina Chirilă i-a dat fatala lui Bogdan Vlădău! Dovada clară că e istorie pentru ea: „Nu mă…”

Cu cine își va petrece sărbătorile Gina Chirilă

Perioada sărbătorilor se apropie, iar Gina Chirilă a vorbit despre planurile pe care le are. Blondina și-a petrecut fiecare an alături de familie, iar tradiția va fi respectată și în acest an.

Vedeta a declarat că își va petrece sărbătorile împreună cu fiica ei, Katia, și cu familia. De asemenea, ea a spus că își dorește liniște, că prețuiește mult mai mult timpul petrecut alături de persoanele iubite și a făcut și o paralelă cu sărbătorile petrecute în orașul ei natal, ajungând la concluzia că magia sărbătorilor și-a pierdut din intensitate odată cu trecerea anilor.

„Sărbătorile ar trebui să fie liniștite și dacă intri în febra aia să cumperi, să mergi, nu mai este liniștit. Eu îmi petreceam sărbătorile în Moldova, eu m-am născut în Fălticeni, acolo le petreceam în Bucovina și era ca o poveste, tradiții, știți cum e acolo. Acum e puțin diferit, încercăm să păstrăm ideea de familie, dar parcă s-a pierdut puțin din magia aceea de altă dată. Este fascinată (n.r. fiica ei) de iarnă, de zăpadă, de Moș Crăciun”, a spus Gina Chirilă pentru Antena Stars.

Vedeta și Bogdan Vlădău și-au separat drumurile în urmă cu ceva vreme

Căsnicia dintre Bogdan Vlădău și Gina Chirilă a fost pusă sub semnul întrebării înainte ca aceștia să dea vestea separării. Zvonurile unui posibil divorț începuseră să apară, iar toată lumea se întreba ce se întâmplă cu cei doi.

Speculațiile erau întărite de apariția lui Bogdan Vlădău, în compania unei blonde voluptoase. Cei doi au fost surprinși împreună, însă nu s-au afișat în ipostaze tandre. Astfel că nu se știa sigur dacă este vorba despre o nouă cucerire sau doar despre o simplă amică.

Coincidență sau nu, la câteva ore distanță, Gina Chirilă a confirmat separarea de tatăl fetiței. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a mărturisit că ea și Bogdan Vlădău au decis să își spună „adio” după 7 ani de mariaj.

VEZI MAI MULT AICI: Bombă în showbiz! Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au divorțat după 7 ani de mariaj: ”Din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă”