Bogdan Vlădău are iubită nouă?! A fost filmat în compania unei blonde voluptoase

Căsnicia dintre Bogdan Vlădău și Gina Chirilă a fost pusă sub semnul întrebării în ultima perioadă. Zvonurile unui posibil divorț au început să apară, iar toată lumea se întreabă ce se întâmplă în povestea celor doi. Ei bine, recent, Bogdan Vlădău a dat noi motive de bănuit. Acesta a fost surprins în compania unei blonde voluptoase. Să fie oara vorba despre o nouă cucerire?

În ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri potrivit cărora Bogdan Vlădău și Gina Chirilă ar fi în pragul unui divorț. Aceste speculații au fost alimentate și de faptul că blondina a șters de pe rețelele sociale toate fotografiile de cuplu, dar și de faptul că a postat câteva mesaje cu subînțeles. Acum, Bogdan Vlădu a dat de bănuit, căci bărbatul a fost surprins în compania unei alte domnișoare.

Așa cum spuneam, recent, Bogdan Vlădău a fost surprins în compania unei blonde voluptoase. După ce și-a petrecut timpul cu fetița sa și a dat dovadă că este un tată exemplar, soțul Ginei Chirilă a avut o întâlnire ce a ridicat câteva semne de întrebare. După ce și-a lăsat fiica la o adresă, Bogdan Vlădău a schimbat repede ținuta, înlocuind tricoul negru cu o cămașă albă, chiar în spatele bolidului de lux pe care îl deține.

Ulterior, în compania lui Bogdan Vlădău a apărut o blondă voluptoasă, potrivit spynwes.ro. Cei doi s-au sărutat pe obraz atunci când s-au întâlnit, iar mai apoi s-au îndreptat către un restaurant din Capitală, unde au petrecut câteva momente unul în compania celuilalt. E drept că atâta vreme cât s-au aflat la terasă, cei doi au păstrat distanța, iar mai apoi Bogdan Vlădău a condus-o pe respectiva domnișoară acasă.

Să fie oare vorba despre o nouă cucerire a lui Bogdan Vlădău sau despre o simplă amică? Nu știm, cert este un singur lucru și anume faptul că pentru moment nici Bogdan Vlădău, nici Gina Chirilă nu vor să vorbească prea mult despre ce se întâmplă între ei.

Deși zvonurile despre un posibil divorț au fost tot mai dese în ultima perioadă, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă nu și-au dorit să vorbească prea mult despre acest subiect. Totuși, recent, în cadrul unei emisiuni de televiziune, bărbatul a abordat subiectul.

Bogdan Vlădău a precizat că relația sa merge cât se poate de bine, iar o despărțire nu este luată în calcul de niciunul dintre parteneri. Mai mult, acesta a lămurit și misterul pozelor de cuplu șterse din mediul online.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu tot ce postăm noi, fiind persoane publice, are legătură cu viața noastră privată. N-are! Dacă s-ar întâmpla ceva atât de radical în viețile noastre, cred că suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial, în care să spunem clar, asta e hârtia de divorț de la notar sau de la altă autoritate. Nu e cazul aici!

Pozele sunt scoase de mai bine de un an de zile, n-am mai postat, nici eu, nici ea, nu are legătură că nu mai suntem împreună sau că ne merge mai rău ca altădată, nu, pur și simplu așa s-a întâmplat. (…) Noi nu am ieșit să spunem nimic pentru că oricum știu că la noi în România presa poate să scrie orice”, a spus Bogdan Vlădău.