Bogdan Vlădău, primele declarații despre divorțul de Gina Chirilă: ”Încă îmi revin un pic”

Proaspăt întors dintr-o vacanță în Costa Rica și Zanzibar, Bogdan Vlădău a avut prima apariție publică după ce zvonurile legate de divorț au apărut. Cu această ocazie, bărbatul nu s-a sfiit și a abordat subiectul sensibil făcând primele declarații despre presupusa despărțire. Ce spune Bogdan Vlădău despre divorțul de Gina Chirilă?

În ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri potrivit cărora Bogdan Vlădău și Gina Chirilă ar fi în pragul unui divorț. Aceste speculații au fost alimentate și de faptul că blondina a șters de pe rețelele sociale toate fotografiile de cuplu, dar și de faptul că a postat câteva mesaje cu subînțeles. Acum, Bogdan Vlădău a rupt tăcerea și a vorbit despre relația cu Gina Chirilă. Divorțează sau nu cei doi?

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au căsătorit în anul 2017, iar trei ani mai târziu au devenit părinții unei fetițe, Katia. De-a lungul timpului, relația celor doi a avut câteva momente de cotitură, mai ales după ce bărbatul a fost prins că a înșelat-o pe Gina cu câteva luni înainte de nuntă.

Însă, blondina a trecut peste infidelitatea soțului său, iar lucrurile păreau să meargă bine între ei până când zvonurile unui divorț au apărut. Acum, Bogdan Vlădău a decis să vorbească despre acest lucru și a dat asigurări că relația sa merge cât se poate de bine, iar o despărțire nu este luată în calcul de niciunul dintre parteneri.

„Sunt de pe drumuri, încă îmi revin un pic. (…) Știi cum e, atunci când ești persoană publică, am citit tot felul de articole. Am văzut la un moment dat că eu am postat o chestie care nu avea legătură cu mesajul pentru nimeni, era un mesaj în general, să nu își vândă sufletul ca să accelereze lucrurile în viață. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu tot ce postăm noi, fiind persoane publice, are legătură cu viața noastră privată. N-are!

Dacă s-ar întâmpla ceva atât de radical în viețile noastre, cred că suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial, în care să spunem clar, asta e hârtia de divorț de la notar sau de la altă autoritate. Nu e cazul aici!”, a declarat Bogdan Vlădău, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.