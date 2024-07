Gina Chirilă și Bogdan Vlădău, la un pas de divorț?! Fotomodelul a șters toate pozele cu soțul ei: ”Doar ea știa că nu o înșală”

Se poate spune că mariajul dintre Bogdan Vlădău și Gina Chirilă începe să scârțâie. Fotomodelul a șters aproape toate fotografiile cu soțul ei – de pe rețelele de socializare, iar recent a publicat un mesaj care lasă loc interpretărilor.

Deși a fost tot timpul discretă cu viața sa privată și a încercat aproape tot timpul să nu dea curs speculațiilor din jur – cum că în mariajul ei cu Bogdan Vlădău ar exista probleme. Recent, Gina Chirilă și-a pus fanii pe jar. Fotomodelul a publicat mai multe mesaje cu subînțeles – pe o rețea de socializare – iar fanii au remarcat imediat aluziile pe care aceasta le face.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au căsătorit în anul 2017, iar trei ani mai târziu au devenit părinții unei fetițe, pe nume Katia. Mariajul celor doi a fost tot timpul, presărat cu momente de gelozie, intrigi – din exterior – intrigi care, cel mai probabil, și-au spus cuvântul în relația lor.

Coincidență sau nu, Gina Chirilă a dezvăluit, în trecut, că a fost înșelată de Bogdan Vlădău. La acea vreme, fotomodelul a povestit că a trecut printr-o perioadă dificilă, însă a recunoscut faptul că avea altă vârstă, era mai tânără și nu privea lucrurile așa cum le privește acum. În ciuda infidelității iubitului ei, aceasta a reușit să treacă peste durere și să-i mai acorde o șansă lui Bogdan Vlădău, decizie pe care nu a regretat-o. Totodată, de când au devenit părinți, relația dintre cei doi a devenit mult mai solidă.

”Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun tinerelor care mă urmăresc și care mă iau ca un exemplu să facă asta sau să facă la fel ca mine, ci să facă ceea ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine. Nu a fost chiar așa frumos, că eram mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tul bure cu mine, așa. Nu eram ok. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, spunea Gina Chirilă în urmă cu ceva timp.