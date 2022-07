Bogdan Vlădău vorbește despre abuzurile trăite în modă: “Se întâmpla și cu bărbații, și cu fotografii…”

Bogdan Vlădău s-a așezat la casa lui, are o fetiță alături de manechinul Gina Chirilă, își concentrează energia pe spiritualitatea propriei existențe, însă înainte de echilibrul actual, viața fostului manechin nu a fost una tocmai liniștită. Recent, unul dintre ex-„Burlacii” de la noi, a vorbit despre abuzurile petrecute la nivel intern și internațional, în industria modei. Acum, Bogdan Vlădău continuă șirul destăinurilor și explică, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, la ce erau supuse manechinele care își doreau o carieră ilustră în domeniul fashion.

După ce l-a „dat în primire” pe vestitul Giorgio Armani, care își curta modelele masculine, făcându-le avansuri mai mult sau mai puțin explicite, fostul „Burlac” plusează și deslușește problematica unui domeniu, ale cărui probleme au fost îndelung semnalate.

„Atunci m-am lăsat de modă…”

După ce a cucerit podiumurile autohtone, cu prezentări pentru designerii români de prestigiu, Bogdan Vlădău a făcut pasul către scenele internaționale. Prieten bun cu Victor Slav încă din tinerețea timpurile, fostul manechin a făcut senzație la debutul din proiectul „Vara Ispitelor”, de la Pro TV. Mai târziu, aspectul fizic l-a propulsat pe Vlădău în postura de „Burlac”, pentru care 20 de tinere au venit să lupte în show-ul de la Antena 1. Ascensiunea, însă, nu a fost întotdeauna simplă, recunoaște soțul Ginei Chirilă, ba din contră, a fost presărată cu episoade ce ar putea căpăta conotația unor abuzuri.

„Asta e o chestie normală în modelling și în industria filmului, și cea a muzicii, la cel mai înalt nivel. Mie, în România, nu mi s-a întâmplat niciodată. Mi s-a întâmplat doar în Italia, când am vrut să trec la nivelul următor. Și atunci m-am lăsat de modă. Aia cu «Ce e frumos, și lui Dumnezeu îi place!», e adevărată, dar se întâmpla și cu bărbații, și cu fotografii, și cu fotografele, și cu make-up artiștii. E o industrie a frumosului și e normal să se întâmple așa ceva!”, ne-a declarat Bogdan Vlădău.

„N-a fost simplu, dar a meritat!”

De la viața de model și titulatura de bărbat extrem de curtat, Bogdan Vlădău a trecut la cea de familist convins. Fostul manechin a devenit tată de fată acum mai bine de doi ani, la fel ca prietenul Victor Slav: „Mi-am dorit foarte tare să am copil și în special îmi doresc de ceva ani să am fetiță. N-a fost simplu, credeam că e mult mai simplu, dar a meritat sârguința. Eu am senzația că dacă restricționezi copiii, exact aia o să facă.

Și atunci tu mai bine le explici care sunt beneficiile unui lucru și care sunt părțile negative, ce se poate întâmpla rău. Și atunci, el capătă capacitatea de a înțelege o realitate. Pentru că dacă îl restricționezi și îi impui niște lucruri, s-ar putea ca în momentul în care tu nu ești acolo, sau nu poți să o urmărești, să facă exact ce i-ai spus tu să nu facă!”, a mai adăugat Bogdan Vlădău.

