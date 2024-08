Bombă în showbiz! Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au divorțat după 7 ani de mariaj: ”Din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă”

Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău! Modelul a decis să pună capăt speculațiilor și a mărturisit că ea și tatăl copilului ei nu mai formează un cuplu. De asemenea, fosta concurentă de la Bravo ai stil! a mărturisit că vor continua să comunice pentru binele fetiței lor. Mesajul vine la câteva ore distanță după ce bărbatul a fost surprins în compania unei alte domnișoare.

La începutul lunii iulie, CANCAN.RO a arătat dovezi conform cărora relația dintre Gina Chirilă și Bogdan Vlădău a ajuns la final. Blondina a șters toate imaginile cu soțul ei de pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, ea a publicat și câteva mesaje cu subânțeles. Totuși, abia acum a recunoscut separarea de tatăl fetiței sale.

Căsnicia dintre Bogdan Vlădău și Gina Chirilă a fost pusă sub semnul întrebării în ultima perioadă. Zvonurile unui posibil divorț au început să apară de mai bine de o lună, iar toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă cu cei doi.

Speculațiile au fost întărite de apariția lui Bogdan Vlădău, în compania unei blonde voluptoase. Cei doi au fost surprinși împreună, însă nu s-au afișat în ipostaze tandre. Astfel că nu se știe sigur dacă este vorba despre o nouă cucerire sau doar despre o simplă amică.

Coincidență sau nu, la câteva ore distanță, Gina Chirilă a confirmat separarea de tatăl fetiței. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a mărturisit că ea și Bogdan Vlădău au decis să își spună „adio” după 7 ani de mariaj.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru.”, a fost mesajul transmis de Gina Chirilă pe Instagram.

Bogdan Vlădău a făcut o serie de declarații la scurt timp după ce au apărut zvonurile despre divorțul dintre cei doi. Totuși, atunci, bărbatul nu a vrut să recunoască faptul că el și Gina Chirilă nu mai formează un cuplu. Aceasta a mărturisit că ștergerea imaginilor de pe rețelele de socializare nu are legătură cu despărțirea.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu tot ce postăm noi, fiind persoane publice, are legătură cu viața noastră privată. N-are! Dacă s-ar întâmpla ceva atât de radical în viețile noastre, cred că suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial, în care să spunem clar, asta e hârtia de divorț de la notar sau de la altă autoritate. Nu e cazul aici!

Pozele sunt scoase de mai bine de un an de zile, n-am mai postat, nici eu, nici ea, nu are legătură că nu mai suntem împreună sau că ne merge mai rău ca altădată, nu, pur și simplu așa s-a întâmplat. (…) Noi nu am ieșit să spunem nimic pentru că oricum știu că la noi în România presa poate să scrie orice”, a spus Bogdan Vlădău, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.