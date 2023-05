De necrezut câţi bani face Vica Blochina din Tik Tok? Suma la care nu te-ai fi aşteptat

Cu sau fără ajutorul cuiva, Vica Blochina se descurcă și face bani frumoși din aparițiile TV, imobiliare și propriile afaceri, însă puțini sunt cei care au idee câți bani încasează din mediul online. De ceva timp a devenit tot mai activă pe Tik Tok, însă veniturile de pe platforma de socializare nu sunt deloc satisfăcătoare.

Se poate spune că Vica Blochina face bani și ”din piatră seacă”. Indiferent de perioada din viața ei, fosta balerină a știut tot timpul ce vrea și cu o ambiție de fier a obținut tot ceea ce și-a propus. Fie că este vorba de afacerea cu haine, fie că vorbim despre imobiliare, contracte de imagine, ori apariții TV, Vica reușește să ducă un stil de viață de lux, fără grija zilei de mâine.

Câți bani face Vica Blochina din Tik Tok

Vezi și: VICA BLOCHINA, DEZVĂLUIRI INCENDIARE DESPRE RELAȚIA CU VICTOR PIȚURCĂ! CE PENSIE ALIMENTARĂ PRIMEA PENTRU BĂIATUL PE CARE-L AU ÎMPREUNĂ

Se spune că oricând este loc de mai bine și ar putea fi valabil și în cazul ei. Vedeta s-a lansat pe platforma Tik Tok, însă, se pare că veniturile nu sunt deloc pe măsura așteptărilor ei.

Potrivit influencermarketinghub, Vica Blochina încasează incredibil de puțini bani, mai exact între 21,90 și 36, 50 de dolari pentru fiecare postare. Având în vedere notorietatea ei, sumele mici de bani ar putea fi din cauza numărului mic de urmăritori, acesta fiind unul din criteriile importante care ar putea duce la o monetizare consistentă a influencerilor.

Vica Blochina: ”Anul trecut a fost foarte greu”

Invitată în cadrul unui podcast, Vica Blochina a dezvăluit că a avut momente în care a crezut că nu va ieși la lumină. De la încasări de până la 40.000 de euro pe lună, anul trecut a avut venituri de maxim 3.000 de euro pe lună. Totodată, fosta dansatoare a pus pe foaie toate afacerile pe care le deține, afaceri care nu prea îi mai aduc satisfacția financiară de altă dată.

„Am linia mea de haine. Vindem haine în Cipru și în Mykonos. Am magazinele online cu lenjerii, chestii de casă, costume de baie. Am contracte de imagine, am emisiunea mea pe YouTube. Emisiunea este strict despre viața mea.

Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu. Eu vorbesc despre viața mea, stai puțin! Ești nebun? Cu 3.000 de euro ce să fac? Gaz și lumină, 1.000 de euro.

Aveam leasing la mașină 80 de milioane (8.000 de lei). Am dat-o, slavă Domnului, că nu mai puteam. Am scăpat de ea. Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea.”, a povestit Vica Blochina, în podcastul „Tare de Tot”.