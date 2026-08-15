Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul grav care l-a retrogradat din funcție

Pensionarul care a aprins internetul după ce a fost surprins pe Transfăgărășan scriind numele „Anna” pe o piatră nu este doar „moșul romantic” care a stârnit reacții în lanț pe rețelele sociale. Imaginile cu el desenând o inimă direct pe stâncă au fost catalogate imediat drept vandalism, iar autoritățile din Argeș au anunțat că verifică incidentul. Gestul sentimental a ridicat imediat întrebarea: cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scrijelit pe piatră? Presa a aflat rapid că Anna este refugiată din Ucraina, venită în România în 2022 împreună cu fiul ei, în timp ce soțul a rămas în Ucraina, înrolat în armată.

În România, Anna lucrează ca instructor de fitness și manichiuristă, iar imaginile apărute ulterior în presă îi arată pe ea și pensionar în vacanțe împreună, inclusiv în Croația. Atât ea, cât și bărbatul din imagini sunt căsătoriți, iar relația lor a fost prezentată public drept extraconjugală, pe baza fotografiilor și informațiilor confirmate.

Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan?

Abia după ce povestea sentimentală a explodat online, a ieșit la iveală și trecutul profesional al bărbatului. Puțini știau că pensionarul devenit viral peste noapte a lucrat în trecut ca profiler în aviație, o funcție din zona de intelligence, responsabilă cu analiza comportamentelor și identificarea riscurilor înainte ca acestea să se transforme în incidente.

Incidentul grav care l-a retrogradat din funcție

Deciziile lui puteau bloca accesul unui pasager la zbor sau puteau impune controale suplimentare încă de la check-in. Cariera lui s-a încheiat brusc după un incident în care a fost implicat alături de un pasager, iar retrogradarea a venit imediat.

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