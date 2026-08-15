Dan Alexa, mărturii despre drama prin care trece Alina Pușcau. Ce a spus despre fosta colegă de la Asia Express

Alina Pușcau trece printr-o perioadă dificilă, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. Vedeta în vârstă de 43 de ani, urmează în prezent tratamente pentru această afecțiune și a povestit că organismul său resimte puternic efectele terapiei. Ea primește sprijin din partea oamenilor apropiați, printre care se numără și Dan Alexa.

Alina Pușcau a vorbit și în mediul online despre tratamentul pe care îl urmează, pe care l-a descris anterior drept o formă de terapie administrată local. Perioada actuală este una importantă pentru evoluția sa, iar rezultatele tratamentului urmează să fie evaluate de specialiști.

Ce a spus Dan Alexa despre boala Alinei Pușcău

În această perioadă, modelul beneficiază și de sprijinul persoanelor apropiate. Printre acestea se numără și Dan Alexa, cu care a legat o relație de prietenie în timpul participării la „Asia Express”. Cei doi au ajuns să formeze o echipă după schimbarea partenerilor în cadrul competiției, iar apropierea lor a continuat și după încheierea emisiunii.

Dan Alexa a vorbit recent despre situația prin care trece Alina și despre momentul în care aceasta a descoperit problemele de sănătate. Potrivit antrenorului, diagnosticul a fost identificat întâmplător, după ce modelul a început să simtă un disconfort la nivelul sânilor. În urma investigațiilor, medicii au descoperit patru tumori.

Antrenorul a descris-o pe aceasta drept o persoană ambițioasă și optimistă, care încearcă să își păstreze energia pozitivă în această perioadă. Alina Pușcău se concentrează în prezent pe tratament și pe recuperarea din Statele Unite ale Americii, fiind susținută de oamenii apropiați.

„Acum un an de zile cred că a aflat că are tumori la sâni. A descoperit întâmplător, cu o prietenă de a ei. O usturau sânii, era ceva palpabil, 4 tumori a descoperit acolo. Alina este un om optimist. Ea merge foarte mult pe energia oamenilor, are o filosofie de viață, crede cu tărie că o ajută la starea ei de spirit.”, a spus Dan Alexa, la „Online Story by Cornelia lonescu”.

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