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Gestul neașteptat al mamei Alinei Pușcău, în timp ce vedeta se luptă cu boala nemiloasă. „Preotul i-a spus. Vă mulțumesc pentru tot”

De: David Ioan 12/08/2026 | 16:38
Gestul neașteptat al mamei Alinei Pușcău, în timp ce vedeta se luptă cu boala nemiloasă. „Preotul i-a spus. Vă mulțumesc pentru tot”
Gestul neașteptat al mamei Alinei Pușcău, în timp ce vedeta se luptă cu boala nemiloasă. „Preotul i-a spus. Vă mulțumesc pentru tot”
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Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit că medicii i-au identificat tumori la sân, iar boala a ajuns în metastază, un diagnostic care i-a schimbat radical viața.

Fosta participantă la „Asia Express” a început tratamentul și își informează constant urmăritorii despre evoluția stării sale, în timp ce apropiații se roagă pentru însănătoșirea ei.

Gestul neașteptat al mamei Alinei Pușcău, în timp ce vedeta se luptă cu boala nemiloasă

Modelul a povestit pe rețelele sociale reacția mamei sale după aflarea veștii.

„Chiar mama astăzi s-a dus să se spovedească, să se împărtășească. Nu a făcut-o niciodată. Doar când s-a căsătorit și a zis că s-a simțit extraordinar și că preotul i-a spus că numele ei, Blandina, este sfânt. Vă mulțumesc pentru tot, Dumnezeu o să facă totul așa cum trebuie”, a transmis Alina Pușcău.

Vedeta a efectuat deja prima ședință de tratament și urmează să afle joi dacă procedura a avut efectul dorit, respectiv reducerea dimensiunilor tumorilor. Ea a explicat că trece printr-o perioadă dificilă, cu simptome puternice și stări de oboseală accentuată.

„Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…) Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră”, a declarat aceasta.

Starea de sănătate a Alinei Puşcău s-a agravat

Fosta concurentă de la „Asia Express” a vorbit deschis despre diagnosticul de cancer la sân și despre faptul că boala a intrat în metastază, oferind detalii de pe patul de spital de la UCLA, în Statele Unite, unde se află sub supravegherea medicilor.

Alina Pușcău a precizat că pregătirile pentru schema de tratament sunt în desfășurare și că perfuziile administrate îi provoacă amețeli puternice.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… Doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a spus modelul.

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Alina Pușcău a făcut anunțul trist: „Am intrat în metastază.” Ce minune s-a întâmplat după ce fanii s-au rugat pentru ea

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