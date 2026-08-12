Care este rata de supraviețuire pentru boala de care suferă Alina Pușcău. Câți din 10 oameni scapă cu viață

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai delicate momente din viața sa. Recent a aflat că are cancer la sân în stadiul IV metastatic, exstins la nivel osos. Care este rata de supraviețuire pentru boala de care suferă fosta concurentă de la Asia Express?

După ce a aflat că suferă de cancer la sân în statiul IV cu metastaze la nivel osos, Alina Pușcău a început de urgență un tratament revoluționar în SUA. Fosta concurentă de la Asia Express a efectuat deja primele terapii localizate, fiind decisă să lupte cu toate forțele pentru a învinge boala agresivă.

Ce șanse are Alina Pușcău să se vindece de cancer

Conform datelor statistice medicale – American Cancer Society / SEER – rata relativă de supraviețuire la 5 ani pentru cancerul la sân metastatic este de aproximativ 20% – 31%. Statistic, aproximativ 3 din 10 oameni vor fi în viață după 5 ani de la aflarea diagnosticului, ceea ce reflefctă pe deplin eficiența celor mai avansate și recente terapii revoluționare aprobate recent.

Rata de supraviețuire la 10 ani de la aflarea diagnosticului scade la aproximativ 11 – 13%, ceea ce înseamnă că 1 din 10 persoane supraviețuiește în lupta cu boala. Pentru intervalul de 20 de ani, numărul pacienților care răzbesc devine extrem de mic, aceste cazuri fiind catalogate din punct de vedere medical „excepții”. Rata de supraviețuire pe termen lung în stadiul IV de boală este estimat la sub 2% – 5%, adică 1 persoană din 30.

Alina Pușcău: „Am crezut că am nevoie de faimă și frumusețe”

Deși acest diagnostic reprezintă o încercare extrem de grea pentru Alina Pușcău, încearcă să rămână cu moralul ridicat. Recent, ea le-a mărturisit prietenilor virtuali că a început deja să resimtă efectele secundare ale tratamentului localicat la care este supusă. După primele ședințe de chimio local și-au pus amprenta rapid asupra organismului său.

„Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…) Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră. Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să îmi salveze viața și a zis că toată lumea se roagă pentru mine și am zis că o țară întreagă se roagă pentru mine. Și au zis că și ei se roagă pentru mine ca să poată să îmi salveze viața”, a mărturisit Alina Pușcău, în mediul online.

Alina Pușcău, primele declarații după începerea tratamentului: „Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm. Simt că totul se mișcă în corp”