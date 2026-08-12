Care pensionari români au dreptul la pensie suplimentară? Ce trebuie să facă pentru a primi bani în plus

Pensia suplimentară reprezintă un drept despre care mulți pensionari încă au nelămuriri, mai ales când vine vorba despre condițiile în care poate fi acordată și despre necesitatea depunerii unei cereri. Suma nu se acordă însă în mod automat tuturor persoanelor care primesc pensie, ci este legată de contribuțiile achitate în anumite perioade din timpul activității profesionale.

Pensia suplimentară îi vizează pe cei care au lucrat în intervalul ianuarie 1967 – aprilie 2001. În acea perioadă, salariații plăteau, pe lângă contribuția obișnuită, și o contribuţie distinctă pentru fondul pensiei suplimentare. Procentul era cuprins între 2% şi 5% din salariu.

Contribuțiile respective au fost luate în calcul prin majorarea punctajelor lunare obţinute în perioadele respective. Procentele de majorare au fost diferite în funcție de anii în care s-a lucrat și au variat de la 13% până la 22%. Prin urmare, valoarea suplimentului diferă de la un pensionar la altul, în funcție de perioada și durata contribuţiei.

Ce trebuie să faci pentru a obține pensia suplimentară

De exemplu, dacă pe decizia de pensionare apare un punctaj de 1,87 puncte aferent pensiei suplimentare, acesta se poate transforma într-o sumă de aproximativ 151,5 lei, dacă este utilizată valoarea de 81 de lei pentru punctul de referință.

Important este că pensionarii nu trebuie să depună o solicitare separată pentru acordarea acestui drept. Calculul este realizat automat de Casa de Pensii, pe baza datelor existente în sistem și a algoritmilor utilizați pentru stabilirea pensiei.

În cazul persoanelor care au lucrat după anul 2001, pensia suplimentară nu mai apare ca o componentă distinctă, contribuțiile fiind reflectate în calculul pensiei. Astfel, nu toți pensionarii pot primi o sumă separată cu această denumire, iar valoarea depinde de istoricul profesional și de contribuțiile achitate în perioada prevăzută de legislație.

CITEȘTE ȘI: Cum pot beneficia rudele de pensia neîncasată din luna decesului unui pensionar

Pensionarul din România care a muncit 14 ani, dar primește 0 lei la pensie, în timp ce o persoană care nu a lucrat deloc încasează 500 lei