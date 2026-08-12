David Popovici continuă în forță aventura de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Înotătorul român, în vârstă de 21 de ani, s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri liber după o prestație impresionantă în serii, în care a obținut cel mai bun timp al competiției: 47,13 secunde.

Campionul mondial și european en-titre la 100 de metri liber a transmis încă din prima cursă că este într-o formă excelentă și că are planuri mari la Paris. Popovici a înotat în ultima serie, de pe culoarul 4, și a încheiat cursa în 47,13 secunde, devansându-i clar pe ceilalți competitori.

Performanța sa a fost cu atât mai importantă cu cât românul nu a forțat inutil în primele faze ale competiției. Timpul obținut a fost însă suficient pentru a-l transforma în liderul seriilor și pentru a-i oferi o poziție excelentă înaintea semifinalelor.

David Popovici, mesaj încă din serii

Popovici a început cursa în forță și a întors după primii 50 de metri cu un timp de 22,81 secunde. A continuat în același ritm și a oprit cronometrul la 47,13 secunde.

Rezultatul reprezintă o adevărată declarație de intenție pentru adversarii săi. Românul este unul dintre cei mai constanți înotători ai lumii în proba de 100 de metri liber, iar timpul obținut la Paris confirmă forma bună în care se află.

La finalul cursei, Popovici a vorbit despre strategia sa și a explicat că a vrut să înceapă puternic încă din prima probă a competiției.

„Cu cât pare mai ușor, cu atât mai multă muncă a fost depusă”, a transmis David Popovici, potrivit TVR Sport.

Românul, printre favoriții probei de 100 de metri liber

David Popovici are un palmares impresionant în această probă. Este campion mondial și european, medaliat olimpic și fost deținător al recordului mondial la 100 de metri liber. La Campionatele Europene din 2022, desfășurate la Roma, sportivul român a reușit una dintre cele mai spectaculoase performanțe ale carierei. A câștigat finala în 46,86 secunde și a stabilit atunci un nou record mondial.

În prezent, Popovici deține în continuare recordul Campionatelor Europene, stabilit la Roma, precum și recordul european de 46,51 secunde, realizat la Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025.

Obiectiv uriaș la Europenele de la Paris

Competiția de la Paris este una extrem de importantă pentru David Popovici. Sportivul român încearcă să își apere titlul european și să își treacă în palmares o nouă performanță majoră. În cazul unei calificări în finală și al unui nou succes, Popovici ar avea șansa de a-și consolida poziția printre cei mai importanți specialiști ai probei de 100 de metri liber din istoria natației europene.

Semifinalele au loc în sesiunea de seară de la Paris, iar Popovici va porni din nou de pe culoarul 4, într-o cursă în care se va afla printre principalii favoriți.

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