Acest elev din Craiova, tatuat până-n gât, nu a putut da Bacalaureatul în vară, pentru că a rămas corigent la limba franceză: „M-am certat cu profesoara!”. Ce zice că a făcut acum, în sesiunea de toamnă

Au fost emoții mari pentru elevii care nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul de Bacalaureat 2026 din vară. Din cauză că a rămas corigent la limba franceză, un elev din Craiova speră ca în sesiunea din toamnă să promoveze examenul maturității.

Luni, 10 august, a început oficial sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Absolvenții clasei a XXI-a care nu s-au prezentat în vară sau care nu au trecut prima sesiune au avut a doua șansă la promovarea examenului maturității. În Dolj, aproape 900 de elevi au susținut prima probă, la Limba și Literatura Română, prima testare din cadrul examenului.

Elevul din Craiova a rămas corigent la franceză

Printre cei care au susținut a doua sesiune se numără și acest elev din Craiova. Rămas corigent la limba franceză după o ceartă cu profesoara, tânărul a ratat sesiunea din vară a Bacalaureatului.

El a susținut proba la Colegiul Național „Ștefan Velovan” din Craiova, iar la ieșirea din sala de examen a declarat pentru televiziunea locală că, deși nu s-a pregătit „aproape deloc”, speră să obțină notă de trecere. Pentru a promova Bacalaureatul, elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă și o medie finală de cel puțin 6.

„Foarte ușor. Nu m-am pregătit cam deloc, dar mi-a picat pe subiect și eu cred că o să-l iau. A picat „Ion” și ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, ceva ce știe cam oricine. În vară nu l-am dat pentru că am rămas corigent la franceză. A fost o ceartă între mine și profesoară”, a spus acest elev.

Potrivit datelor oficiale, la sesiunea din toamnă s-au înscris peste 33.000 de candidați la nivel național, dintre care 22.000 vin din promoția curentă. Primele rezultate oficiale ale examenului vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00. Cererile pentru contestații se vor depune în aceeași zi, în intervalul 14:00 – 18:00. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 24 august.

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