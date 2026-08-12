Acest elev din Craiova, tatuat până-n gât, nu a putut da Bacalaureatul în vară, pentru că a rămas corigent la limba franceză: „M-am certat cu profesoara!”. Ce zice că a făcut acum, în sesiunea de toamnă

Au fost emoții mari pentru elevii care nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul de Bacalaureat 2026 din vară. Din cauză că a rămas corigent la limba franceză, un elev din Craiova speră ca în sesiunea din toamnă să promoveze examenul maturității.
Luni, 10 august, a început oficial sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Absolvenții clasei a XXI-a care nu s-au prezentat în vară sau care nu au trecut prima sesiune au avut a doua șansă la promovarea examenului maturității. În Dolj, aproape 900 de elevi au susținut prima probă, la Limba și Literatura Română, prima testare din cadrul examenului.
Printre cei care au susținut a doua sesiune se numără și acest elev din Craiova. Rămas corigent la limba franceză după o ceartă cu profesoara, tânărul a ratat sesiunea din vară a Bacalaureatului.
El a susținut proba la Colegiul Național „Ștefan Velovan” din Craiova, iar la ieșirea din sala de examen a declarat pentru televiziunea locală că, deși nu s-a pregătit „aproape deloc”, speră să obțină notă de trecere. Pentru a promova Bacalaureatul, elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă și o medie finală de cel puțin 6.
„Foarte ușor. Nu m-am pregătit cam deloc, dar mi-a picat pe subiect și eu cred că o să-l iau. A picat „Ion” și ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, ceva ce știe cam oricine. În vară nu l-am dat pentru că am rămas corigent la franceză. A fost o ceartă între mine și profesoară”, a spus acest elev.
Potrivit datelor oficiale, la sesiunea din toamnă s-au înscris peste 33.000 de candidați la nivel național, dintre care 22.000 vin din promoția curentă. Primele rezultate oficiale ale examenului vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00. Cererile pentru contestații se vor depune în aceeași zi, în intervalul 14:00 – 18:00. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 24 august.
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