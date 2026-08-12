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Noul cuplu care a luat prin surprindere showbizul! Rolurile din serial i-au făcut pe cei doi actori să se îndrăgostească

De: Simona Vlad 12/08/2026 | 08:10
Noul cuplu care a luat prin surprindere showbizul! Rolurile din serial i-au făcut pe cei doi actori să se îndrăgostească
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Mika Abdalla și Josh Heuston, actorii din serialul „Off Campus”, par să fi trecut povestea de dragoste de pe platourile de filmare în viața reală. Cei doi au fost surprinși împreună în ipostaze tandre, iar imaginile au alimentat zvonurile care circulau deja de câteva săptămâni despre o posibilă relație.

Actrița în vârstă de 26 de ani și colegul ei de breaslă, în vârstă de 29 de ani, au fost fotografiați ținându-se de mână și sărutându-se în Vancouver, Canada. Cei doi se află în oraș în contextul filmărilor pentru cel de-al doilea sezon al serialului „Off Campus”, producție inspirată din cărțile scrise de autoarea Elle Kennedy.

Mika Abdalla și Josh Heuston, mai mult decât colegi de platou

Mika și Josh s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru „Off Campus”, iar apropierea dintre cei doi a atras atenția publicului în ultimele luni. Primele zvonuri privind o posibilă relație au apărut în luna iunie, când actorii au fost văzuți împreună la Paris. Momentul a fost cu atât mai comentat cu cât Mika tocmai își încheiase relația cu actorul Jake Short. Acum, aparițiile recente ale celor doi în Vancouver par să ofere și mai multă greutate speculațiilor. Mika și Josh au fost surprinși în ipostaze afectuoase, ținându-se de mână și sărutându-se, semn că relația dintre ei ar fi trecut deja dincolo de simpla colegialitate.

 

Ce se întâmplă cu personajele lor din „Off Campus”

Deși Mika Abdalla și Josh Heuston formează un cuplu în viața reală, poveștile personajelor lor din serial nu se suprapun neapărat cu relația lor personală. Cel de-al doilea sezon al producției se va concentra în principal pe povestea dintre Allie, interpretată de Mika Abdalla, și Dean, personaj jucat de Stephen Kalyn. Josh Heuston nu va reveni în noul sezon în rolul lui Justin, chiar dacă actorul a fost prezent în Vancouver în weekendul în care a fost surprins alături de Mika.

Mika Abdalla și Jake Short au pus punct unei relații de cinci ani

Noua poveste de dragoste vine la scurt timp după despărțirea actriței de Jake Short. Cei doi s-au cunoscut în 2021, pe platourile de filmare ale comediei „Sex Appeal”, iar relația lor a evoluat până la logodnă. După aproximativ cinci ani împreună, Mika și Jake au decis însă să meargă pe drumuri separate. Despărțirea a fost confirmată de reprezentantul actriței, care a transmis că cei doi au rămas în relații bune și continuă să se susțină reciproc.

„Din cauza interesului recent pentru viața personală a lui Mika, ar fi neglijent să nu spunem că ea și Jake nu mai sunt împreună. Ei continuă să se susțină reciproc și rămân în termeni prietenoși și cer cu amabilitate intimitate și respect”, a transmis reprezentantul actriței.

O declarație a lui Jake Short a devenit virală după despărțire

La scurt timp după ce despărțirea celor doi a devenit publică, internauții au readus în atenție un fragment mai vechi dintr-un podcast în care Jake Short fusese rugat să o descrie pe Mika în câteva cuvinte. Răspunsul actorului, formulat într-o manieră considerată nepotrivită de mulți dintre cei care au urmărit fragmentul, a stârnit numeroase reacții în mediul online. În timp ce unii internauți au criticat vehement afirmația lui Short, alții au considerat că despărțirea celor doi a fost cea mai bună variantă pentru amândoi.

În prezent, Mika pare să fi deschis un nou capitol sentimental, iar imaginile în care apare alături de Josh Heuston au fost suficiente pentru ca fanii „Off Campus” să înceapă deja să speculeze intens asupra relației dintre cei doi.

Rămâne de văzut dacă Mika Abdalla și Josh Heuston vor confirma oficial relația sau dacă vor prefera, cel puțin pentru moment, să păstreze discreția asupra vieții lor personale.

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