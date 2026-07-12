Margot Robbie va deveni mamă. Vedeta din „Barbie” așteaptă primul copil cu soțul ei, Tom Ackerley: „Am fost mereu îndrăgostită de el”

Margot Robbie trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. Vedeta filmului Barbie este însărcinată și așteaptă primul copil împreună cu soțul ei, producătorul Tom Ackerley. Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood, iar povestea lor de dragoste a început în urmă cu mai bine de un deceniu, pe platourile de filmare ale unui lungmetraj.

Margot Robbie este însărcinată cu primul copil

Mai multe surse au confirmat pentru revista PEOPLE că Margot Robbie și soțul ei, Tom Ackerley, urmează să devină părinți pentru prima dată. Actrița în vârstă de 34 de ani și producătorul britanic, de aceeași vârstă, își vor întâmpina primul copil în cursul acestui an.

Până în prezent, reprezentanții celor doi nu au oferit declarații oficiale privind vestea.

Anunțul vine după ani în care Margot Robbie a preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, vorbind foarte rar despre relația sa.

S-au cunoscut pe platourile de filmare și s-au căsătorit în mare secret

Povestea lor de iubire a început în 2013, în timpul filmărilor pentru drama Suite Française, inspirată din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. La acea vreme, Tom Ackerley lucra ca asistent de regie, iar Margot Robbie făcea parte din distribuția filmului.

La început au fost prieteni, iar relația lor s-a construit treptat. În decembrie 2016, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private organizate în Byron Bay, Australia, fără să își anunțe anterior logodna.

Între timp, au devenit și parteneri de afaceri. Alături de Sophia Kerr, prietena din copilărie a actriței, și de producătorul Josey McNamara, au fondat compania LuckyChap Entertainment.

Casa lor de producție se află în spatele unor filme de succes precum I, Tonya, Birds of Prey și Barbie, toate având-o pe Margot Robbie în rolul principal.

„Am fost mereu îndrăgostită de el”

Deși și-a protejat întotdeauna viața privată, Margot Robbie a povestit într-un interviu acordat revistei Vogue că sentimentele pentru Tom Ackerley au apărut aproape imediat.

„Am fost mereu îndrăgostită de el, dar mă gândeam: «Nu are cum să mă iubească și el». Îmi spuneam: «Nu face lucrurile ciudate, Margot. Nu fi proastă și nu-i spune că îl placi». Apoi s-a întâmplat și am realizat: «Bineînțeles că suntem împreună. Totul are atât de mult sens, mai mult decât orice a avut vreodată sens până acum».”

Astăzi, după mai bine de șapte ani de căsnicie, cei doi urmează să înceapă un nou capitol al vieții lor: cel de părinți.

Margot Robbie și-a dorit dintotdeauna o familie numeroasă

Actrița nu a ascuns niciodată că își imaginează un viitor înconjurată de copii, chiar dacă, în trecut, considera că nu sosise încă momentul potrivit.

Într-un interviu acordat publicației Porter în 2018, Margot Robbie declara:

„Dacă mă uit la viața mea peste 30 de ani, îmi imaginez o masă mare de Crăciun, cu foarte mulți copii în jur. Dar cu siguranță nu acum. De asta sunt sută la sută sigură.”

Se pare că acel moment a venit, iar familia pe care și-a imaginat-o începe acum să prindă contur.

„Petrecem 24 de ore din 24 împreună”

Cu puțin timp înainte ca vestea sarcinii să apară în presă, Tom Ackerley vorbea despre relația pe care o are cu soția sa și despre felul în care reușesc să îmbine viața personală cu proiectele profesionale.

Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, producătorul a spus:

„Petrecem 24 de ore din 24 împreună. Totul decurge natural. Nu există un moment în care să trecem de la viața personală la cea profesională. Totul a devenit un singur lucru.”

„Sunt atât de norocoasă”

În timpul promovării filmului Barbie, Margot Robbie vorbea cu aceeași admirație despre soțul ei, pe care îl descria drept un om complet diferit de lumea strălucitoare a Hollywoodului.

„Sunt atât de norocoasă. Lui îi place să fie în spatele camerei. Nu este deloc impresionat de toată această lume”, declara actrița pentru E! News.

Ea adăuga că tocmai normalitatea lui Tom este unul dintre lucrurile pe care le apreciază cel mai mult.

„Este pur și simplu minunat și ne distrăm foarte bine împreună. Îmi place cuvântul «om obișnuit». Toți prietenii mei sunt așa. Toți îmi spun: «E grozav ce faci, dar este și mai plăcut să stăm împreună și să vorbim despre cu totul alte lucruri». Iar eu le răspund: «Știu».”

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