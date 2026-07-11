După ce a lăsat-o însărcinată pe verișoara soției sale, familia românului cu 16 copii se mărește din nou: „Partenerele din Africa, amândouă însărcinate în trei luni, nu știu una de alta”

Povestea românului care a plecat în Africa și s-a întors de acolo tată biologic a 16 copii continuă să surprindă! După ce a lăsat-o însărcinată pe verișoara soției sale și acum locuiesc cu toții în aceeași casă, bărbatul vrea să își aducă două dintre femeile din Africa pe care le-a lăsat însărcinate în România! Și nu oriunde, ci în casa în care locuiește deja cu soția și ceilalți copii. Are planul bine făcut pentru fiecare dintre ele. Și, ca scenariul să fie și mai halucinant, acesta ne-a dezvăluit că una dintre africancele care urmează să-l facă tată este soția lui în acte. Cei doi s-au căsătorit în Uganda. CANCAN.RO are firul poveștii fabuloase, dar și declarațiile lui exclusive!

În urmă cu patru ani, Sharky a plecat în Africa, în Uganda mai exact, acolo unde nu a stat degeaba, dimpotrivă. A sporit populația Africii, care are deja peste 1,6 miliarde de locuitori. Spunem asta pentru că bărbatul are nu mai puțin de 13 copii (pe lângă ceilalți recunoscuți deja și alți doi pe drum) căci și-a donat „sămânța” acolo. Însă, aceasta nu a fost singura formă de reproducere a bărbatului. Sharky ne-a povestit că și-a făcut o familie și în Uganda și vrea să-și aducă soția, dar și pe mamele copiilor săi în țară!

Românul care are 16 copii în Africa vrea să-i aducă în România

Daniel Dumitru ne-a povestit că a ales nu doar să doneze în Africa, ci a decis să-și facă și familie acolo. Bărbatul s-a căsătorit cu o africancă în Uganda, iar acum femeia este și ea însărcinată. Cei doi au făcut cununia în aprilie, iar acum Sharky vrea să o aducă în țară. În plus, Daniel a mai lăsat și o altă femeie gravidă în Africa, iar acum a decis să le aducă pe ambele în România.

„Partenerele din Africa gravide amândouă în trei luni. Cele din Africa nu știu una de alta, știu de fetele din România, cele din România știu de cele din Africa, dar africancele nu știu una de alta. Vreau să le aduc în țară. Pe una o aduc pe viză și pe cealaltă o aduc pe viză să fie bonă la copii. Aia mai frumușică e și soția mea, o bag în filme, pe cealaltă o las bonă”, a declarat el.

Daniel ne-a spus și cum s-a cunoscut cu cele două femei, dar și ce l-a determinat să vrea să le aducă în țară.

„Una are 26 de ani, am cunoscut-o în 2022, am fost ultima dată la ea în aprilie. Cealaltă are 22 de ani, am cunoscut-o pe un site de matrimoniale din Uganda. Ne-am cunoscut pe site, am ținut legătura, am devenit intimi și aia a fost. În aprilie m-am căsătorit cu ea, avem acte, așa că nu văd niciun motiv să nu vină în țară pentru mine”, a mai spus Sharky pentru CANCAN.RO.

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care copiii din Africa vor vrea să își cunoască tatăl biologic, Sharky spune că nu se ferește, dimpotrivă. Bărbatul nu doar că își asumă paternitatea, ci chiar vrea să îi aducă pe copiii din Africa la el acasă, evident dacă aceștia își vor dori.

„O să îi recunosc pe cei doi copii, pe toți o să îi iau și la mine acasă, să vină toți, 20 câți or fi.. Dacă ei vor, eu îi primesc fără probleme”, a declarat el.

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