Tzancă Uraganu’ și Marymar, petrecere fabuloasă de ziua fetiței lor. Ce a ales Anastasia de pe tăviță, la ruperea turtei

Tzancă Uraganu și Alina Marymar au avut un nou motiv de sărbătoare în familie. Cei doi au organizat o petrecere spectaculoasă pentru fiica lor, Anastasia, care a împlinit trei ani, iar cu această ocazie au ales să respecte și tradiția ruperii turtei. În cadrul momentului emoționant, micuța a ales trei obiecte de pe tavă, fiecare având o semnificație aparte, spre bucuria părinților și a invitaților.

Tzancă Uraganu și Alina Marymar formează un cuplu de mai mulți ani și sunt părinții unei fetițe, Anastasia, care ocupă un loc special în viața lor. De-a lungul timpului, cei doi au împărtășit cu urmăritorii din mediul online numeroase momente petrecute în familie, iar aniversarea micuței nu putea trece neobservată. Pentru cea de-a treia aniversare, părinții au pregătit o petrecere impresionantă, inspirată de universul K-pop.

Tzancă Uraganu și Alina Marymar, petrecere superbă pentru fiica lor

Decorul a fost realizat după preferințele Anastasiei, având ca temă trupa Huntrix, iar tortul a fost decorat cu figurine reprezentând personajele preferate ale sărbătoritei. Micuța a purtat o rochie mov din tul, în timp ce Alina Marymar a ales o ținută în aceeași nuanță, cele două având apariții asortate.

Pe rețelele de socializare, Tzancă Uraganu a publicat o fotografie cu micuța sa și i-a făcut o urare specială. Manelistul a optat pentru o ținută albă formată din pantaloni, un tricou și o camașă cu mânecă scurtă.

„La mulți ani, frumusețea mea mică, Anastasia. 3 anișori!”, a scris Tzancă Uraganu pe contul său de Tiktok.

Deși ruperea turtei este un obicei care, în mod tradițional, are loc la împlinirea vârstei de un an, cei doi părinți au decis să organizeze acest moment odată cu aniversarea de trei ani a fiicei lor.

Anastasia a ales trei obiectele de pe tăviță. Prima alegere a fost un microfon, gest care, potrivit tradiției, este asociat cu talentul artistic și cu ușurința de a se exprima în fața publicului. A urmat un ceas de aur, considerat un simbol al disciplinei, iar ultimul obiect ales a fost o icoană, care semnifică apropierea de credință.

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