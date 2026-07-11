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Accident grav pe Autostrada Soarelui! Doi copii au ajuns la spital

De: Andreea Stăncescu 11/07/2026 | 15:10
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Doi copii au ajuns la spital
Accident pe Autostrada Soarelui / Sursa foto: Shutterstock
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Un accident grav s-a produs sâmbătă pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers către litoral, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, doi copii au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar circulația a fost blocată temporar, ceea ce a dus la formarea unor coloane de mașini ce s-au întins pe kiloemtri întregi. 

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, accidentul a avut loc pe Autostrada A2, la kilometrul 160, în zona localității Cernavodă. În cele trei autoturisme implicate în eveniment se aflau nouă persoane.

Doi copii au ajuns la spital

La fața locului au intervenit echipaje de salvare, care au evaluat toate persoanele implicate în accident. Două victime, o fetiță în vârstă de 5 ani și un adolescent de 16 ani, au fost rănite în urma impactului. Ambii erau conștienți în momentul în care au fost preluați de echipele medicale.

„S-au identificat două victime minore conştiente (5 ani sex feminin şi 16 ani sex masculin) din 9 persone implicate”, a transmis ISU Constanţa

Minorii au fost transportați la spitalul din Cernavodă pentru investigații și îngrijiri de specialitate. De asemenea, aceștia au fost însoțiți de aparținători, transportul fiind asigurat de echipajele SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean.

Intervenția echipelor de salvare și cercetările desfășurate la locul accidentului au impus oprirea temporară a circulației pe sensul de mers către Constanța. Din cauza restricțiilor, traficul s-a desfășurat cu dificultate, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte în coloane întinse pe mai mulți kilometri.

Sursa foto: Shutterstock

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, în timpul intervenției, pe Autostrada Soarelui s-a format o coloană de aproximativ șapte kilometri în direcția litoralului. După finalizarea operațiunilor de acordare a primului ajutor și de eliberare a carosabilului, circulația a fost reluată treptat, însă valorile de trafic au rămas ridicate, având în vedere numărul mare de turiști care se deplasează spre stațiunile de la Marea Neagră în această perioadă.

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