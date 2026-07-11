Suporterii CFR Cluj, omagiu la priveghiul lui Gabi Mureșan. Și-au luat rămas-bun într-un mod aparte

În aceste zile, familia, prietenii și comunitate din Apold, județul Mureș, își iau rămas bun de la Gabi Mureșan, fostul campion al echipei de fotbal CFR Cluj. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la biserica ortodoxă din comună, în aceeași biserică unde va avea loc și slujab de înmormântarea. În același timp, în fața stadionului din Gruia, suporterii echipei de fotbal CFR Cluj au adus flori și au aprins candele.

Sute de oameni au trecut să-i aducă un ultim omagiu lui Gabi Mureșa, după ce joi, 9 iulie, veste morții sale a redus la tăcere lumea sportivă din România (citește AICI detalii). Începând de sâmbătă, 11 iulie, până duminică, 12 iulie, sicriul cu trupul neînsufleți al fostului mare campion se află la biserica ortodoxă din Apold. Slujba de înmormântarea este programată pentru duminică, de la ora 14:00, la aceeași biserică, când Mureșan va fi condus spre locul de veci.

CFR Cluj, omagiu la priveghiul lui Gabi Mureșan

Suporterii și întreaga comunitate CFR Cluj s-au strâns într-un număr impresionat la căpătâiul lui Mureșan. În semn de prețuire pentru performanțele aduse echipei, fanii și suporterii au organizat un moment de reculegere în fața stadionului din Gruia. Au aprins lumânări, candele și au depus flori în locul unde cel mai iubit jucător din istoria clubului a făcut performanță. De asemenea, fanii au început să-i scandeze numele la unison, refăcând atmosfera din tribune, strigând pentru ultima oară numele fotbalistului.

Gabriel Mureșan și-a găsit, din păcate, sfârșitul la vârsta de 44 de ani înecat într-un lac din județul Mureș. Pompierii au fost chemați de urgență pentru a-l căuta, însă abia după câteva ore trupul fostului mare fotbalist a fost găsit.

Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze și l-au transportat la unitatea de primiri urgențe Târgu Mureș, însă, din păcate, fotbalistul nu a mai putut fi salvat. Mureșan ar fi intrat în lac să se răcorească după o sesiune de saună, decizie care i-a fost fatală.

Fost mijlocaș al CFR Cluj, Mureșan a câștigat de trei ori campionatul României, Cupa României și Supercupa, iar dupe retragerea din 2017 s-a întors în Apold, unde a devenit primar. Gabriel Mureșan a rămas în memoria suporterilor drept unul dintre cei mai combativi mijlocași ai generației sale. În tricoul formației CFR Cluj a cucerit trofee importante și a participat la numeroase meciuri memorabile atât în competițiile interne, cât și în cele europene.

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