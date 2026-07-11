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BANCUL ZILEI | Un politician ține un discurs electoral

De: Irina Vlad 11/07/2026 | 14:38
BANCUL ZILEI | Un politician ține un discurs electoral
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă. Un politician ține un discurs electoral în fața cetățenilor care urmează să-l voteze. Ești pregătit să râzi cu gura până la urechi?

Un politician ține un discurs electoral:

– Adversarul meu, deputatul în funcție, v-a furat pe rupte timp de 4 ani… Dați-mi și mie o șansă!

Alte bancuri amuzante

Un hoț îi spune prietenului său:

-Aseară, am spart casa unui parlamentar dar m-a prins asupra faptului și apoi mi-a dat drumul …
-Nu a anunțat poliția?
-Nu. Mi-a zis că, corb la corb nu-și scoate ochii!

Președintele și presa

La o întâlnire a Preşedintelui cu presa, un individ din spate către unul din faţa:

-Domnule, nu te dai un pic la o parte?

-Da, cum să nu. După cinci minute:

-Domnule, nu-ţi dai sapca jos că nu-l vad pe Preşedinte?

-Nu vreti să vă dau un binoclu?

-Nu, mulţumesc, am la puşcă lunetă…

De ce parlamentarii nu sunt jefuiți de hoți

– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiţi de hoţi?

– Curtoazie profesională!

Minister și parlament

-Să ştii că noul ministru devine din zi în zi mai prietenos…

-De unde ştii?

-De câteva zile a început şi el să caşte la şedinte, la fel ca noi.

„De ce ai lipsit de la ședința în plen?”

– De ce ai lipsit de la şedinţa în plen? Îl întreabă pe un deputat liderul grupului său parlamentar.

– Am fost bolnav.

– Ce-ai avut?

– Certificat medical…

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