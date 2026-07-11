BANCUL ZILEI | Un politician ține un discurs electoral

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă. Un politician ține un discurs electoral în fața cetățenilor care urmează să-l voteze. Ești pregătit să râzi cu gura până la urechi?
Un politician ține un discurs electoral:
– Adversarul meu, deputatul în funcție, v-a furat pe rupte timp de 4 ani… Dați-mi și mie o șansă!
-Aseară, am spart casa unui parlamentar dar m-a prins asupra faptului și apoi mi-a dat drumul …
-Nu a anunțat poliția?
-Nu. Mi-a zis că, corb la corb nu-și scoate ochii!
La o întâlnire a Preşedintelui cu presa, un individ din spate către unul din faţa:
-Domnule, nu te dai un pic la o parte?
-Da, cum să nu. După cinci minute:
-Domnule, nu-ţi dai sapca jos că nu-l vad pe Preşedinte?
-Nu vreti să vă dau un binoclu?
-Nu, mulţumesc, am la puşcă lunetă…
– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiţi de hoţi?
– Curtoazie profesională!
-Să ştii că noul ministru devine din zi în zi mai prietenos…
-De unde ştii?
-De câteva zile a început şi el să caşte la şedinte, la fel ca noi.
– De ce ai lipsit de la şedinţa în plen? Îl întreabă pe un deputat liderul grupului său parlamentar.
– Am fost bolnav.
– Ce-ai avut?
– Certificat medical…
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