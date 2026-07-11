Femeia care l-a făcut pe Lucian Mîndruță să renunțe la actorie: ”Așa s-a oprit cariera mea”

Lucian Mîndruță este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România, cu o carieră de aproape trei decenii în televiziune, radio și presa online. De-a lungul timpului, și-a construit imaginea, însă puțini știu că, în adolescență, destinul său ar fi putut urma un cu totul alt drum. Înainte de a deveni jurnalist, acesta a fost foarte aproape de o carieră în actorie, însă o persoană i-a schimbat planurile.

Pe vremea când era elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Lucian Mîndruță a fost remarcat de regizoarea Cristina Nicolae, aflată în căutarea tinerilor care urmau să joace în filmul „Al patrulea gard de la debarcader”. Producția era gândită într-o perioadă în care succesul filmului „Liceenii” inspirase numeroase proiecte cinematografice dedicate adolescenților, iar jurnalistul fusese selectat pentru a participa la o probă de cameră.

De ce a renunțat Lucian Mîndruță la actorie

Planurile sale s-au schimbat însă înainte de a ajunge la studiourile de la Buftea. Diriginta sa, profesoară de matematică, i-a transmis că riscă să rămână corigent dacă va lipsi pentru casting. Cum situația sa la această materie nu era una foarte bună, adolescentul de atunci a renunțat la oportunitate, iar visul unei cariere în actorie s-a încheiat înainte de a începe.

„Doamna Cristina Nicolae, care a făcut un film pe nume «Al patrulea gard de la debarcader», a venit, într-o bună zi, în clasa a XI-a, să facă recrutări la Mihai Viteazu. Căuta un personaj principal pentru acest film, care era un soi de «Liceenii», dar făcut de un alt regizor. Era super la modă «Liceenii», ieșise cu un an înainte și toți regizorii își doreau un «Liceenii 2». Și a venit și la noi în clasă și m-a selectat și pe mine. Și mi-a zis: «Vino la Buftea miercurea viitoare, pentru proba de cameră.» Și m-am dus să cer voie doamnei diriginte. Doamna dirigintă era profă de mate. Eu, la mate, stăteam foarte prost, nu eram un Nicușor Dan. Doamna ura artele și pe mine, într-o anumită măsură. Și mi-a zis: «Dacă te duci la Buftea, te las corigent.» Așa s-a oprit cariera mea de actor”, a povestit Lucian Mîndruță la emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, moderată de Marius Manole.

Ani mai târziu, Lucian Mîndruță avea să devină unul dintre cele mai cunoscute nume din presa românească, iar ulterior și-a construit o comunitate numeroasă, de peste 400.000 de persoane în mediul online. El a început să fie activ și pe rețelele de socializare e a venit într-un moment dificil din viața profesională, după ce nu a mai ocupat postul de prezentator TV.

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