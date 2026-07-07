George Mihăiță, ultimul mare nume din „Brigada Diverse” rămas în viață. La 77 de ani cucerește o nouă generație în „Tătuțu’”

George Mihăiță este singurul actor important rămas în viață din distribuția legendarei serii de comedii „Brigada Diverse”, filme care au scris istorie în cinematografia românească. La 77 de ani, marele actor nu doar că este în continuare în prim-plan, dar a reușit performanța rară de a cuceri și generațiile tinere prin rolul lui Bebe Udrea, „Tătuțu’”, unul dintre cele mai apreciate personaje din televiziunea românească.

De la Harpalete din „Brigada Diverse” la temutul Bebe Udrea

Pentru milioane de români, George Mihăiță va rămâne brigadierul silvic Harpalete din seria „B.D.”, unde a jucat alături de uriași ai cinematografiei precum Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu sau Ștefan Bănică.

Astăzi, după mai bine de o jumătate de secol, actorul este singurul mare reprezentant al acelei distribuții care continuă să joace și să fie aplaudat de public.

În ultimii ani, George Mihăiță a cunoscut o nouă perioadă de glorie datorită serialelor „Clanul” și „Tătuțu’”, unde îl interpretează pe Bebe Udrea, liderul temut al lumii interlope.

„I-am iubit și îi iubesc pe toți”

Întrebat cum s-a adaptat colaborării cu actorii tineri din serial, George Mihăiță spune că atmosfera de pe platou este una specială.

„I-am iubit și îi iubesc pe toți… Au fost bine aleși fiecare, acesta este unul dintre secretele serialului. Cu cei foarte cunoscuți m-am înțeles prin tandrețe, celor tineri le-am dat câte un sfat, o indicație, tot cu tandrețe.”

Ce are în comun cu personajul Bebe Udrea

După atâția ani în pielea celebrului personaj, actorul recunoaște că există câteva trăsături pe care le împărtășește cu Bebe Udrea.

„Bebe Udrea este un om cu principii, cu dimensiune umană, iubire față de familie, corect până la «Ești cinstit cu mine, sunt cinstit cu tine». Foarte crud când e trădat, mințit, înșelat! Câteva dintre aceste trăsături, în afară…”, spune George Mihăiță, lăsând să se înțeleagă că și el apreciază loialitatea, respectul și corectitudinea.

Cea mai grea provocare din cariera recentă

Actorul a dezvăluit și care a fost cea mai dificilă experiență de pe platourile serialului „Tătuțu’”: un episod filmat integral fără oprirea camerei, într-o singură secvență de aproape o oră.

„Când am tras cu Anghel Damian episodul one-shot. Pentru cei care nu știu, la o filmare one-shot, nu se mai oprește camera, ea pleacă în secunda 1 și se mai oprește abia în minutul 58.”

La început, actorul nici nu credea că este posibil.

„Înainte cu o săptămână, l-am luat pe Anghel și i-am spus: eu nu pot să fac așa ceva. Iar tactica lui a fost extraordinară, mi-a zis: «Domnul Mihăiță, încercăm. Ne iese, bine, nu ne iese, vedem cum o împărțim».”

„Nu știam pe ce lume sunt”

După filmarea-maraton, George Mihăiță spune că și-a dat seama că poate face orice provocare artistică.

„Nu știam pe ce lume sunt, ziceai că sunt ultimul actor pe care l-ai văzut, la prima secvență. După am zis că dacă am reușit să fac asta, pot să fac orice mi se solicită.”

Actor încă din copilărie

Drumul lui George Mihăiță spre scenă părea scris încă din copilărie. Născut la 23 septembrie 1948, la Moreni, actorul povestea că era sufletul clasei și îi făcea pe toți să râdă.

„Eram actorul clasei, actorul școlii, râdeau colegii, râdeau profesorii și mă trezeam cu note mici în catalog, dar eram iubit.”

Admis la Institutul de Teatru abia la a treia încercare, George Mihăiță avea să devină unul dintre cei mai mari actori români, după debutul memorabil din filmul „Reconstituirea”, regizat de Lucian Pintilie.

Au urmat peste 60 de filme, sute de roluri în teatru, conducerea Teatrului de Comedie și proiecte dedicate adolescenților, precum celebra revistă „Salut”.

Astăzi, la 77 de ani, George Mihăiță continuă să demonstreze că talentul autentic nu are vârstă, iar succesul său din „Tătuțu’” confirmă că unul dintre ultimii mari titani ai generației de aur a cinematografiei românești rămâne la fel de iubit ca în urmă cu peste cincizeci de ani.

CITEȘTE ȘI: De la hiturile anilor 2000 la succes în afaceri. Cu ce se ocupă astăzi Mihaela Cernea de la Class

Ce mai face actorul Cristian Martin, omul care a făcut celebră replica „Halatu’, cât e halatu’?”. Revine pe scenă în roluri din Shakespeare