Ce a primit să mănânce un român, care a comandat „meniul zilei” la 64 lei, într-un restaurant din Mamaia. Când a văzut ce-i în farfurie, a regretat enorm

Turiștii români și nu numai au luat cu asalt litoralul românesc. Prețurile și cantitățile mâncărurilor din restaurante au ajuns subiect de dezbatere intensă în mediul online. Un român a comandat „meniul zilei” și a rămas surprins.

Un turist român, cazat în Mamaia Nord, a ajuns la un restaurant pentru a lua masa. Mirarea a fost la cote maxime, atunci când a văzut gramajul porțiilor din „meniul zilei”, mai ales la ciorbă. Indignat de cantitățile pe care le aveau preparatele, bărbatul a făcut o postare în mediul online. Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară.

Ce a primit să mănânce turistul român, care a comandat „meniul zilei”

Mamaia Nord este una dintre cele mai exclusiviste stațiuni maritime din țara noastră. Chiar dacă prețurile sunt mai ridicate decât în alte locuri, turiștii au rămas dezamăgiți de porțiile de mâncare pe care le primesc în restaurante. Este cazul și unui turist român care s-a dus în vacanță pe litoralul românesc.

Acesta s-a dus la un restaurant și a comandat „meniul zilei”, la 64 de lei. Nemulțumirea sa nu a fost prețul, ci ceea ce i s-a oferit, de fapt. Atât ciorba, cât și felul al doilea au avut un gramaj neașteptat. Bărbatul a explicat în postarea sa de pe Facebook că ciorba avea nici mai mult, nici mai puțin de 250 de grame. El a subliniat că este o jumătate de porție obișnuită, iar mulți oameni se lasă păcăliți de faptul că există și al doilea preparat. În acest caz, turistul a precizat că nu este nicio diferență și este tot la fel de puțin. Alături de imaginea în care prezenta întregul meniu, el a scris că foarte mulți nu citesc detaliile, iar în final ajung tot la preparate de tip fast food.

Mamaia Nord. Eu consider că 250g de ciorbă este juma’ de porție. La fel și cu felul 2. Nu vreau să fiu hater, dar dacă faci un meniu, fă-l corect. Mulți nici nu citesc detaliile, apoi se plâng că după ce au mâncat un meniu d-ăsta le e foame, și tot la shaorma ajung, a scris turistul.

Cum au reacționat internauții

În urma postării turistului, oamenii au reacționat imediat. Astfel, au apărut comentarii prin care i se dădea dreptate bărbatului și care spun că porțiile nu sunt foarte generoase.

Păi serios, ce-i cu porțiile alea, frate?/ Ciorba vine în ceașcă de cafea?/ Hoți și bișnițari gratis nu aș merge pe litoralul românesc prefer Spania mult mai ieftin și mai frumos, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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